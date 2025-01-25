وزير الثقافة يزور جناح "الداخلية" بمعرض القاهرة للكتاب للتهنئة بعيد الشرطة الـ73 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 06:56 مساءً - حرص الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، على زيارة جناح وزارة الداخلية المشارك في الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة المصرية الـ73 وحرصًا على تهنئة رجال الشرطة وتقدير جهودهم المتواصلة في حماية الوطن.

معرض القاهرة للكتاب

وأشاد وزير الثقافة بالدور التوعوي المميز الذي يقوم به جناح وزارة الداخلية في المعرض، حيث يُبرز بطولات الشرطة المصرية وتضحياتها في خدمة الوطن والمواطن. وأثنى الدكتور أحمد فؤاد هنو على الجهود المبذولة لتوثيق هذه البطولات وعرضها بأساليب مبتكرة تجذب الجمهور وتعزز الانتماء الوطني.

وأشار الوزير إلى أن الفن يلعب دورًا حيويًا في إيصال الرسائل التوعوية والوطنية، مشددًا على أهمية استخدام الإبداع في تعزيز الوعي المجتمعي وتكريم جهود الشرطة المصرية في مختلف المجالات.

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