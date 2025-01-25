منتخب الناشئين يتلقى دعوة للمشاركة في دورة دولية ببولندا - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين يتلقى دعوة للمشاركة في دورة دولية ببولندا - أخبار كلمتك

نيوكاسل يفوز على ساوثهامبتون 3-1 في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

نيوكاسل يفوز على ساوثهامبتون 3-1 في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

إيفرتون يتخطى برايتون بهدف في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

إيفرتون يتخطى برايتون بهدف في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القلاوي ومحمد مجدي وآمال حسن يمثلون مصر في كورس الحكام الدوليين الجدد - أخبار كلمتك

القلاوي ومحمد مجدي وآمال حسن يمثلون مصر في كورس الحكام الدوليين الجدد - أخبار كلمتك

آرسنال يحتفظ بوصافة الدوري الإنجليزي بعد الفوز على ولفرهامبتون (فيديو) - أخبار كلمتك

آرسنال يحتفظ بوصافة الدوري الإنجليزي بعد الفوز على ولفرهامبتون (فيديو) - أخبار كلمتك

طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل "ظلم المصطبة" - أخبار كلمتك

طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل "ظلم المصطبة" - أخبار كلمتك

بشرى سارة من الحكومة الشرعية - أخبار كلمتك

بشرى سارة من الحكومة الشرعية - أخبار كلمتك

برلماني يفجرها في وجه الحوثي عقب هذا الأمر - أخبار كلمتك

برلماني يفجرها في وجه الحوثي عقب هذا الأمر - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يوجه بتحسين أوضاع هؤلاء بعدن - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يوجه بتحسين أوضاع هؤلاء بعدن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «لا يستمتع بحياته مثل باقي المواطنين».. نقيب الموسيقيين يشيد بتضحيات ضابط الشرطة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «لا يستمتع بحياته مثل باقي المواطنين».. نقيب الموسيقيين يشيد بتضحيات ضابط الشرطة - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

وزير الثقافة يزور جناح "الداخلية" بمعرض القاهرة للكتاب للتهنئة بعيد الشرطة الـ73 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الثقافة يزور جناح "الداخلية" بمعرض القاهرة للكتاب للتهنئة بعيد الشرطة الـ73 - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يزور جناح "الداخلية" بمعرض القاهرة للكتاب للتهنئة بعيد الشرطة الـ73 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 06:56 مساءً - حرص الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، على زيارة جناح وزارة الداخلية المشارك في الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة المصرية الـ73 وحرصًا على تهنئة رجال الشرطة وتقدير جهودهم المتواصلة في حماية الوطن. 

d0d98178bd.jpg
d399bde2db.jpg
e382b066c8.jpg

 

معرض القاهرة للكتاب

وأشاد وزير الثقافة بالدور التوعوي المميز الذي يقوم به جناح وزارة الداخلية في المعرض، حيث يُبرز بطولات الشرطة المصرية وتضحياتها في خدمة الوطن والمواطن. وأثنى الدكتور أحمد فؤاد هنو على الجهود المبذولة لتوثيق هذه البطولات وعرضها بأساليب مبتكرة تجذب الجمهور وتعزز الانتماء الوطني. 

وأشار الوزير إلى أن الفن يلعب دورًا حيويًا في إيصال الرسائل التوعوية والوطنية، مشددًا على أهمية استخدام الإبداع في تعزيز الوعي المجتمعي وتكريم جهود الشرطة المصرية في مختلف المجالات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

مشاهير العرب - نادية الجندي: قصة حياتي صعبة جدًا.. أنا زي السمكة مقدرش أخرج من المية.. فيديو - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق