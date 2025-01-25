مشاهير العرب - مهرجان برلين يشهد العرض العالمي الأول لفيلم «المستعمرة» بطولة عمرو سعد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 06:47 مساءً - يستعد الفنان عمرو سعد للمشاركة في الدورة الـ 75 من مهرجان برلين السينمائي الدولي من خلال فيلم المستعمرة، ومن المقرر عرضه ضمن مسابقة «Perspectives» المخصصة للأعمال الروائية الأولى، ليشهد العمل عرضه العالمي الأول، وذلك حسبما أعلنت إدارة المهرجان في بيان لها.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الـ 75 من مهرجان برلين السينمائي الدولي يوم 13فبراير وتستمر حتى يوم 23 من نفس الشهر.

وفي هذا الصدد كشف المخرج محمد رشاد كواليس تصوير فيلم المستعمرة قائلا: «خلال رحلة الفيلم، تمكنت من تحقيق طموحاتي، مثل اختيار ممثلين غير معروفين تمامًا وإشراك عمال حقيقيين في أدوار ومجموعات مهمة».

وأضاف: كما صورت في مواقع حقيقية، والتقطت مشاهد في الإسكندرية تتطابق بشكل وثيق مع ما تخيلته، إلى جانب الأجواء الصناعية التي أجدها غنية فنياً.

وتابع أن عرض الفيلم في مهرجان مهم كهذا والمنافسة في مسابقة جديدة يشير إلى أننا كمجموعة حققنا رؤيتنا.

أبطال فيلم المستعمرة

ضم فيلم الروائي «المستعمرة» في بطولته بجانب عمرو سعد، عدد من الشباب الموهوبة أبرزهم: آدهم شكري، زياد إسلام، هاجر عمر، محمد عبد الهادي، وعماد غنيم، وهو العمل مخرج محمد رشاد، وهو العمل الروائي الأول له، الذي سبق وأن قدم الفيلم الوثائقي «النسور الصغيرة» عام 2016، وإنتاج هالة لطفي.

أحداث فيلم المستعمرة

وتدور أحداث الفيلم حول حسام، شاب يبلغ من العمر 23 عامًا، يضطر للعمل في نفس المصنع الذي توفي فيه والده بحادث مميت، وذلك لتعويض الأسرة.. ويعمل حسام جنبًا إلى جنب مع الشخص المسؤول عن وفاة والده، مما يثير في نفسه الشكوك والتساؤلات حول ملابسات الحادث.. والفيلم هو إنتاج مشترك بين مصر وفرنسا وألمانيا وقطر والسعودية.

وتعد مشاركة فيلم «المستعمرة» في مهرجان برلين السينمائي الدولي إنجازًا مهمًا للسينما المصرية، حيث يسلط الضوء على المواهب الشابة والوجوه الجديدة في صناعة السينما، بالإضافة لكونه يعكس التعاون الدولي في إنتاج الأفلام، مما يفتح آفاقًا جديدة للسينما المصرية على الساحة العالمية.

وجاءت مشاركة فيلم المستعمرة بمهرجان برلين السينمائي بعد حصوله على تمويل من صندوق برلين السينمائي العالمي في عام 2022، وهو مستوحى من أحداث حقيقية عن شقيقين - حسام البالغ من العمر 23 سنة ومارو البالغ من العمر 12 سنة وهما يعيشان في الإسكندرية، إذ عرضت عليهما وظائف من قبل المصنع المحلي بعد وفاة والدهما في حادث عمل كتعويض عن خسارتهما بدلاً من رفع دعوى قضائية.