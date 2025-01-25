مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. فيفي عبده تروج لـ«العتاولة 2 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 06:31 مساءً - روجت الفنانة فيفي عبده لمسلسل العتاولة 2، الذي تخوض من خلاله سباق مسلسلات رمضان 2025.

ونشرت «عبده» عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» مقطع فيديو برفقة أبطال المسلسل أثناء تصوير كواليس العمل معلقة: «من التصوير النهاردة يا جماعة نهارنا أبيض إن شاء الله، وهبدأ أتواصل معاكم وبحبكم أوي 5 مواه، و5 يالا بقى، عايزين شوية دلع من اللي اتمنع، مش كله كده بقى، بحبكم، ويالا يا ميدو نتقابل في الليدو، أشوفكم على خير».

يضم مسلسل العتاولة عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، حنان يوسف، صلاح عبد الله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.

أحداث مسلسل العتاولة

يجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطاً في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحصل متغيرات في حياته.

يذكر أن مسلسل العتاولة 2 شهد غياب عدد من نجوم الجزء الأول أبرزهم مي كساب وفريدة سيف النصر كما أنه شهد انضمام نجوم جدد أبرزهم الفنانة فيفي عبده.

ومن جانبها علقت الفنانة فريدة سيف النصر على أنباء اختيار الفنانة فيفي عبده للمشاركة في مسلسل العتاولة الجزء الثاني، المقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2025.

وكتبت «سيف النصر» عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إيه الحلاوة دي يا جامدين، بجد هايل وعظيم، فوفا جميلة مع أحمد خالد وأحمد السقا والوزان هايليقوا على بعض جدًا، خمسة إمواه، مبروك».

وأضافت: «شكلها شبههم ممكن تنفع قريبة أو أم.. ماجابوش واحدة شكلها خواجة مثلًا وبجد ربنا يوفق الكل».