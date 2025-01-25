مشاهير العرب - «متابعة خطواتك».. نادية الجندي توجه رسالة لـ منة شلبي بعد دعمها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 05:51 مساءً - أعربت الفنانة نادية الجندي، عن سعادتها بدعم الفنانة منة شلبي لها، وذلك عقب تعرضها لموجة واسعة من الانتقادات الحادة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وشاركت نادية الجندي، صورة تجمعها بالنجمة منة شلبي، وعلقت عليها قائلة: «حبيبتي منة شلبي، متابعه خطواتك ومبروك نجاح فيلمك الهوي سلطان، من نجاح لنجاح، وبتمنى ليكي النجاح والتوفيق، بحبك أوي».

انتقاد نادية الجندي بعد «joy awards 2025

وفي وقت سابق، تصدر اسم الفنانة نادية الجندي، مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالتها في حفل توزيع جوائز«Joy Awards»، الذي أقيم مساء السبت الماضي بمدينة الرياض، بحضور نجوم العالم.

نادية الجندي في حفل Joy Awards

وطلت الفنانة نادية الجندي في حفل Joy Awards، على اللافندر كاربت بإطلالة أثارت حالة من الجدل، وظهرت بفستان غامق مكشوف البطن، والتقطت العديد من الصور التذكارية، لتبدأ بعدها حملة من الانتقادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ورأى العديد من المستخدمين أن الفستان لا يتناسب مع سنها مطلقًا، مما جعلها محط جدل واسع في النقاشات الثقافية والفنية، وفى مرمى الانتقادات العنيفة.

وجاء من ضمن التعليقات: «الزمن لا يرحم» خاصة لأن الفستان كشف عن بعض التغيرات الجسدية التي حدثت نتيجة التقدم بالسن.