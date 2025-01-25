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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. watch it تكشف عن البوستر التشويقي لـ «عقبال عندكم»| صورة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. watch it تكشف عن البوستر التشويقي لـ «عقبال عندكم»| صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. watch it تكشف عن البوستر التشويقي لـ «عقبال عندكم»| صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 05:51 مساءً - مسلسلات رمضان 2025.. طرحت «watch it» عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» البوستر التشويقي للمسلسل الكوميدي «عقبال عندكم»، اليوم السبت، وذلك مع بدء العد التنازلي لانطلاقة الموسم الرمضاني لمسلسلات رمضان 2025.

وشاركت watch it، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» البوستر التشويقي لـ «عقبال عندكم» الذي يتصدره النجمان إيمي سمير غانم وحسن الرداد، وعلقت قائلة: «الكوميديا في رمضان 2025 شكل تاني، مع إيمي سمير غانم وحسن الرداد في مسلسل عقبال عندكم في رمضان على WATCHIT».

تفاصيل مسلسل عقبال عندكم

يتكون مسلسل عقبال عندكم، من 15 حلقة، وهو من بطولة حسن الرداد، إيمي سمير غانم، محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسى، حجاج عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار كوميدي، حول زوجان من خلال المواقف الطريفة فيما بينهم، وهو من إخراج علاء إسماعيل وتأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن.

عودة إيمي سمير غانم من جديد

يشار إلى، أن إيمي سمير غانم تعود إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 5 سنوات، منذ تقديمها مسلسل «سوبر ميرو»، في شهر رمضان 2019.

وكانت آخر أعمال حسن الرداد في رمضان لعام 2024، هو مسلسل «محارب»، الذي شارك في بطولته أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، ناهد السباعي، محمود الليثي، محمود البزاوي، سلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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