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وزير الثقافة يستقبل نظيره الفنزويلي بمعرض القاهرة للكتاب - أخبار كلمتك

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وزير الثقافة يستقبل نظيره الفنزويلي بمعرض القاهرة للكتاب - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يستقبل نظيره الفنزويلي بمعرض القاهرة للكتاب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 05:45 مساءً - استقبل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، نظيره الفنزويلي أرنستو بيياجاس بولخاك، على هامش فعاليات الدورة 56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تناول اللقاء بحث سبل تكثيف التعاون الثقافي بين البلدين وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الثقافية. 

 

معرض القاهرة للكتاب

قام الوزير الفنزويلي خلال اللقاء بتسليم دعوة رسمية إلى الدكتور أحمد فؤاد هنو لحضور افتتاح معرض فنزويلا الدولي للكتاب، المقرر انطلاقه يوليو 2025، والذي تحل عليه مصر ضيف شرف الدورة، وناقش الجانبان  استعدادات مصر للمشاركة بمعرض فنزويلا ببرنامج مميز من الفعاليات والإصدارات الهامة. 

 

كما ناقش الجانبان التعاون في مجال الترجمة، خاصة من العربية إلى الإسبانية، وتنظيم فعاليات مشتركة في مجالات السينما والموسيقى، بالإضافة إلى إقامة ورش عمل لتبادل الخبرات. 

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أحمد فؤاد هنو

 

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور أحمد فؤاد هنو عن سعادته باستقبال أرنستو بيياجاس بولخاك في مصر، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات الثقافية بين البلدين. وقال: “يعد اختيار مصر ضيف شرف لمعرض فنزويلا الدولي للكتاب لعام 2025  شرف كبير لنا، وسنعمل على أن تكون مشاركتنا في المعرض انعكاسًا لقوة وتنوع ثقافتنا. ورحب بكل الجهود التي تعزز جسور التواصل الثقافي بين البلدين ونتطلع إلى تحقيق شراكات مثمرة تخدم شعبينا”.

 

من جانبه، أعرب وزير الثقافة الفنزويلي عن سعادته بالمشاركة للمرة الثانية على التوالي في معرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيرًا إلى تطلع بلاده لمزيد من التعاون مع مصر في مختلف المجالات الثقافية والفنية. وأكد أن العلاقات بين البلدين تاريخية، موضحًا استعداد فنزويلا لنشر كتاب عن حياة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، تقديرًا لمسيرته الملهمة. 

وفي ختام اللقاء، تبادل الوزيران الهدايا التذكارية، تأكيدًا على العلاقات الودية والتعاون الثقافي المستمر بين البلدين، كما قام الوزيران بجولة تفقدية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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