مشاهير العرب - كيف علق عبد المجيد عبد الله على استدعاء الشرطة السعودية له؟ | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 05:31 مساءً - استحوذ اسم الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله، على مؤشرات بحث الجمهور عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما انتشر مقطع فيديو له يقبل النجمة أنغام على هامش حفل «joyawards 2025.

وفي هذا السياق، تجاهل عبد المجيد عبد الله، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات«إنستجرام»، ما حدث، وينشر مقطع فيديو يروج من خلاله لحفله في البحرين، قائلا: «البحرين 2025.

تفاصيل استدعاء السلطات السعودية لـ عبد المجيد عبد الله وأنغام

وبدأت القصة باستدعاء الفنان عبد المجيد عبد الله وأنغام، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر خلاله الأخير يقبلها بطريقة غريبة، حيث قام بتقبيلها عدة مرات في مقطع الفيديو، وتدخل الفنان حسين فهمي، قائلا: «كفاية بوستين».

وتحركت الشرطة السعودية، بعد تداول مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي لمقطع الفيديو بين أنغام وعبد المجيد عبد الله باستدعائهما، وذلك لمخالفة القوانين والذوق العام، بسبب تقبيل عبد المجيد لأنغام على هامش حضورهما حفل الـ«joy awards» الذي أُقيم مساء السبت الماضي.

آخر أعمال أنغام

وفي وقت سابق، فاجأت أنغام، قطاعا كبيرا من محبيها باحتفالها بإطلاق فيديو كليب ألبوم «تيجي نسيب» بعرضه داخل إحدى دور العرض السينمائية، الذي استحوذ على مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي.