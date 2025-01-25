مشاهير العرب - بينهم هنيدي ومكي وسعد.. أبرز النجوم المشاركين في دراما رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 05:31 مساءً - لم يتبق سوى أسابيع على شهر رمضان الكريم، الذي يشهد كل عام تنافسًا دراميًا شرساَ، حيث يتسابق صناع الفن لتقديم أروع الأعمال التي تجذب المشاهدين وتخطف أنظارهم، ومن المتوقع أن يطل علينا رمضان 2025 بمجموعة كبيرة ومتنوعة من المسلسلات التي تتنوع بين التشويق والإثارة والأكشن والكوميديا، بالإضافة إلى الأعمال الدرامية الصعيدية، في هذا الموسم سيتواجه كبار النجوم في السباق الرمضاني، ويسعى كل منهم لتحقيق أعلى نسب مشاهدة.

ويرصد لكم موقع الأسبوع في السطور التالية القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2025.

إياد نصار في «ظلم المصطبة»

يخوض الفنان الأردني إياد نصار الموسم الرمضاني المقبل 2025، من خلال مشاركته في مسلسل «ظلم المصطبة» بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور، من إخراج هاني خليفة، ويشاركها بطولته إياد نصار، وفتحي عبد الوهاب، وغيرهم من الفنانين، تأليف أحمد فوزي صالح.

«نص الشعب أسمه محمد» لـ عصام عمر

وينافس الفنان الشاب عصام عمر، في دراما رمضان 2025 بمسلسل «نص الشعب أسمه محمد»، ويشاركه البطولة سوسن بدر ورانيا يوسف ومحمد محمود ومايان السيد والعمل من تأليف محمد رجاء وإخراج عبد العزيز النجار.

«كامل العدد 3 لـ دينا الشربيني وشريف سلامة

يواصل مسلسل «كامل العدد» نجاحاته إذ يواصل حالياَ أبطال العمل تصوير مشاهدهم في الجزء الثالث استعداداَ لعرضه في رمضان 2025، بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، إسعاد يونس، ميمي جمال، حسين فهمي، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، لينا صوفيا، سيليا محمد سعد، من إخراج خالد الحلفاوي، وتأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر.

«سيد الناس» لـ عمرو سعد

يعود الفنان عمرو سعد لجمهوره بعد غيابه عن موسم رمضان 2024، ليشارك في رمضان 2025 بمسلسل «سيد الناس» من تأليف خالد صلاح وإخراج محمد سامي، ويشاركه البطولة خالد الصاوي، ومحمد شاهين وايمان العاصي، ومنة فضالي، وأحمد زاهر، وسلوى عثمان، وغيرهم من الفنانين.

«الغاوي» لـ أحمد مكي

ينافس الفنان أحمد مكي، في رمضان 2025 بمسلسل يدور أحداثه في إطار شعبي بعنوان «الغاوي»، إذ بهذه التجربة يتخلى مكي عن عباءة مسلسل «الكبير أوي»، والتي اعتاد الجمهور مشاهدته فيها منذ سطوع نجمه على الساحة الفنية، حيث يظهر للمرة الأولى بدور غير كوميدى، إخراج ماندو العدل وتأليف هاني سرحان، وبطولة أحمد مكي وعائشة بن أحمد وغيرهم من الفنانين.

«ظلم المصطبة» لـ ريهام عبد الغفور

تخوض الفنانة ريهام عبد الغفور الموسم الرمضاني المقبل 2025، من خلال مشاركتها في مسلسل «ظلم المصطبة»، من إخراج هاني خليفة، ويشاركها بطولته إياد نصار، وفتحي عبد الوهاب، وغيرهم من الفنانين، تأليف أحمد فوزي صالح.

«وتقابل حبيب» لـ ياسمين عبد العزيز

بعد النجاح الكبير الذي حققه الثنائي ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، من خلال مسلسل «ونحب تانى ليه» الذي عرض في رمضان 2020، سيجتمعان مرة ثانية من خلال مسلسل يحمل عنوان «وتقابل حبيب»، ويشاركهم البطولة خالد سليم، أنوشكا، صلاح عبد الله، نيكول سابا، محمود ياسين جونيور، حنان سليمان، رشوان توفيق، إيمان السيد، بدرية طلبة، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

«ناقص ضلع» لـ نيللي كريم

وتشارك الفنانة نيللي كريم في الموسم الرمضاني 2025 بمسلسل «ناقص ضلع» والذي يدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق حول حياة ثلاث شقيقات يواجهن تحديات الحياة ومسؤولية أحلامهم الشخصية، ويشاركه البطولة روبي، جيهان الشماشرجي، كندة علوش، حاتم صلاح، على قاسم، على صبحي، من تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد شاكر خضير.

«شهادة معاملة أطفال» لـ محمد هنيدي

ويعود محمد هنيدي للدراما الرمضانية بعد غياب سنوات من خلال مسلسل شهادة معامله أطفال، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، ومن اخراج وائل فرج، ويشارك في بطولته إلى جانب الفنان محمد هنيدي كلا من جيهان خليل، صبري فواز، سما إبراهيم، نهى عابدين، ومجموعة أخرى من الفنانين.

«عقبال عندكم» لـ حسن الرداد وإيمي سمير غانم

ويعود الزوجين حسن الرداد وإيمي سمير غانم، للمنافسة في دراما رمضان 2025 بمسلسل «عقبال عندكم» من إخراج علاء إسماعيل وتأليف أحمد سعد والي، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم حجاج عبد العظيم.

«شباب إمرأة» لـ غادة عبد الرازق

تستعد الفنانة غادة عبد الرازق لخوض سباق دراما رمضان 2025 بمسلسل «شباب امرأة»، الذي يعيد تقديم الفيلم الكلاسيكي بمعالجة ورؤية جديدتين، تلائمان روح العصر الذي نعيش فيه، مأخوذ عن رواية أمين يوسف غراب التي تحمل نفس الاسم، كتب لها السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك ومن إخراج أحمد حسن.

«لام شمسية» لـ أمينة خليل

وتخوض الفنانة أمينة خليل، الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل «لام شمسية»، ويشاركها البطولة أحمد السعدني، محمد شاهين، ثراء جبيل، يسرا اللوزي، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، وآخرين، وهو من إخراج كريم الشناوي، ومن تأليف مريم نعوم.

«عايشة الدور» لـ دنيا سمير غانم

ومن المقرر أن تشارك الفنانة دنيا سمير غانم في رمضان 2025 بمسلسل«عايشة الدور»، وتجسد دنيا شخصية سيدة مطلقة ضمن أحداث العمل، وتمر بالعديد من المفارقات الكوميدية مع تتابع الأحداث، ويشاركها من تأليف وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكي.

مسلسل عايشة الدور من بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، ماجد القلعي، وتظهر دنيا سمير.