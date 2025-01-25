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مصر وفلسطين بمسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة في مهرجان الإسماعيلية - أخبار كلمتك

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مصر وفلسطين بمسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة في مهرجان الإسماعيلية - أخبار كلمتك

مصر وفلسطين بمسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة في مهرجان الإسماعيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 05:25 مساءً - كشف مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرجة هالة جلال عن تفاصيل مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة بالدورة الـ 26، المقرر انطلاقها فى الفترة من 5 الى 11 فبراير المقبل. 

 

مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة

وتتضمن المسابقة 10 أفلام من 11 دولة وهم "السهر ليلا" إخراج  نلسون ماكنجو من الكونغو، والفلسطينى "فيلم فدائى" إخراج كمال الجعفرى، والإيرانى الألمانى "شهد" إخراج نرجس كالهور، ومن مصر يشارك فيلم "وكان مساء وكان صباحا يوما واحدا" إخراج يوحنا ناجي، واللبنانى "خط التماس" إخراج سيلفي باليوت.

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كما تضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة فيلم من كوبا بعنوان "يوميات العبث" إخراج ميغيل كوبولا، ومن الولايات المتحدة الأمريكية "الاتحاد" إخراج بريت ستوري وستيفن ماينغ"، والسويسرى "بروناو بارك" إخراج فيليكس هيرجير ودومينيك زيتلو، والأرجنتينى "حين تمنح الأشجار الحياة" إخراج ألكسيس فرانكو، وأخيرا فيلم "الليل اليزال يفوح منه رائحة البرود" إخراج إنادلسو كوسا من موزمبيق.

وأما عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة يرأسها الكاميروني جان مارى تينو وعضوية المصرية نادين صليب والبرازيلى رودريجو برن.

مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام 

جدير بالذكر أن المهرجان يُنظمه المركز القومي للسينما، ويُعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة، حيث انطلقت أولى دوراته في عام 1991.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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