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مشاهير العرب - بعد 11 عاما.. عمل فني يجمع بين نيللي كريم وروبي في موسم رمضان 2025 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد 11 عاما.. عمل فني يجمع بين نيللي كريم وروبي في موسم رمضان 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد 11 عاما.. عمل فني يجمع بين نيللي كريم وروبي في موسم رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 05:11 مساءً - تصدرت النجمتان نيللي كريم وروبي، التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشاء أنباء عن عودتهما للعمل معا في مسلسل جديد في ماراثون رمضان 2025.

وتعاقدت روبي بشكل رسمي، على تقديم بطولة مسلسل درامي جديد، في الموسم الدرامي رمضان 2025، بعنوان «جاني في المنام».

وتتعاون روبي مع نيللي كريم، في العمل الجديد، بعد مرور 11 عاما على تعاونهما الأول في مسلسل «سجن النساء»، الذي حقق نجاحاً كبيراً وجدلاً واسعاً وقت عرضه، بسبب تطرقه إلى حالات الكثير من السجينات بالمجتمع المصري.

عودة نيللي كريم وروبي بمسلسلات رمضان 2025

ويشهد مسلسل «جاني في المنام» بطولة جماعية بين كل من نيللي كريم وروبي وكندة علوش، ويناقش العمل معاناة الثلاث شقيقات لتحديات الحياة ومعاناتهن مع تحقيق أحلامهن، وتدور أحداثه في إطار 15 حلقة.

جاني في المنام

أبطال مسلسل جاني في المنام

مسلسل جاني في المنام من بطولة نيللى كريم، كندة علوش، روبي، جيهان الشماشرجي، علي قاسم، علي صبحي، حاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين من تأليف تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة «Media Hub» سعدي جوهر.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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