مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. تعرف على شخصيات «النص» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 05:11 مساءً - مسلسل النص.. تصدر اسم الفنان أحمد أمين التريند خلال الساعات الماضية، بعد عرض البوستر الترويجي لمسلسل النص، المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني 2025.

مسلسل النص لـ أحمد أمين

يستمر الفنان أحمد أمين في تصوير مشاهد من مسلسله الجديد «النُص» المقرر أن يعرض خلال الماراثون الرمضاني القادم 2025، ويتم تصوير العمل داخل الحي القديم بمدينة الإنتاج الإعلامي.

تفاصيل مسلسل النص

ونشرت WATCH IT بوستر دعائي لمسلسل النص بطولة الفنان أحمد أمين، وكتبت: «كوميديا على أعلى مستوى هتجمعنا مع النجم أحمد أمين في مسلسل النص في رمضان على WATCH IT»، ويشهد مسلسل النص عودة أحمد أمين للمنافسة الرمضانية بعد أن غاب عنها الموسم الماضي.

شخصيات مسلسل النُص

يظهر الفنان أحمد أمين في مسلسل النص بشخصية نصاب تائب يبحث عن عمل شريف يُدعى عبد العزيز النص، وفجأة يجد نفسه في صراع سياسي شديد ويصبح بطل شعبي.

أما الفنانة دنيا سامي في مسلسل النص فهي تجسد دور زوجته، فيما تجسد الفنانة أسماء أبو اليزيد دور نصابة وفتاة ليل ولكنها تساعد النُص في المقاومة ضد الاحتلال البريطاني.

أما الفنان صدقي صخر في مسلسل النص فهو يجسد شخصية الصاغ علوي والذي يعمل بالشرطة، فيما يظهر الفنانة حمزة العيلي بشخصية جديدة وغامضة وستكون مفاجأة للجمهور.

قصة مسلسل النص لـ أحمد أمين

تدور أحداث مسلسل النُص بطولة النجم الكوميدي أحمد أمين، في إطار كوميدي درامي تشويقي، والمسلسل مكون من 15 حلقة، وأحداث المسلسل هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي، أيمن عثمان، وتقع أحداثه في فترة الثلاثينات من القرن الماضي، ويشارك ببطولته كل من صدقي صخر، أسماء أبو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزة العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي، إخراج حسام علي.

وتأتي أحداث مسلسل النص في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي، ويتناول شخصية عبد العزيز النُص وهو لا يملك مهنة سوى أن يعمل نشالا، ويحاول أن يتراجع عن السرقة وأمور النشل.

ويسعى النص للتوبة والبحث عن عمل ليكون مصدر دخله بدلا من النشل، ولكن يتورط في العديد من الأزمات تجعله في النهاية بطلا جماهيريا قصته تُكتب في التاريخ.