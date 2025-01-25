مشاهير العرب - بعد تعرضها للانتقادات.. رسالة منة شلبي لـ نادية الجندي | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 05:11 مساءً - حرصت الفنانة منة شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» على دعم النجمة الكبيرة نادية الجندي، وذلك بعد تعرضه لموجة كبيرة من الانتقادات عقب ظهورها الأخير في حفل «joy awards 2025>

وفي هذا السياق، شاركت منة شلبي، صورة تجمعها بـ نادية الجندي عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «الأسطورة، الحب الحب الحب، الله يحفظها».

انتقاد نادية الجندي بعد «joy awards 2025

وفي وقت سابق، تصدر اسم الفنانة نادية الجندي، مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالتها في حفل توزيع جوائز«Joy Awards»، الذي أقيم مساء السبت الماضي بمدينة الرياض، بحضور نجوم العالم.

نادية الجندي في حفل Joy Awards

وطلت الفنانة نادية الجندي في حفل Joy Awards، على اللافندر كاربت بإطلالة أثارت حالة من الجدل، وظهرت بفستان غامق مكشوف البطن، والتقطت العديد من الصور التذكارية، لتبدأ بعدها حملة من الانتقادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ورأى العديد من المستخدمين أن الفستان لا يتناسب مع سنها مطلقًا، مما جعلها محط جدل واسع في النقاشات الثقافية والفنية، وفى مرمى الانتقادات العنيفة.

وجاء من ضمن التعليقات: «الزمن لا يرحم» خاصة لأن الفستان كشف عن بعض التغيرات الجسدية التي حدثت نتيجة التقدم بالسن.

حفل Joy Awards

وأقيم حفل Joy Awards 2025، في دورته الخامسة ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتم تكريم صناع الترفيه على مستوى العالم العربي، في مجالات الفن، السينما، الدراما، الموسيقى، والرياضة، بحضور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة.