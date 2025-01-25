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أحمد العوضي: أعد الجمهور بعمل درامي مختلف في رمضان - أخبار كلمتك

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أحمد العوضي: أعد الجمهور بعمل درامي مختلف في رمضان - أخبار كلمتك

أحمد العوضي: أعد الجمهور بعمل درامي مختلف في رمضان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 05:00 مساءً - أكد الفنان أحمد العوضي أنه حريص على تقديم دراما تليفزيونية مختلفة للجمهور، بعد أن حقق مسلسله السابق “ حق عرب” نجاحا كبيرًا، حيث أنه يعكف حاليًا على تصوير مسلسل “ فهد البطل” للعرض في شهر رمضان.

 

وقال العوضي أنه يعد الجمهور بمشاهدة عمل درامي مختلف، حيث يجمع المسلسل بين الدراما الإنسانية والأكشن والساسبينس، وتحتوي كل حلقة من العمل على العديد من المفاجآت.

 

وبدأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، طرح بوسترات المسلسلات المقرر عرضها على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك. 

ونشرت المتحدة للخدمات الإعلامية بوستر مسلسل "فهد البطل"، من بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.  

 

مسلسل فهد البطل

كما يشارك في التمثيل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داوود ومراد فكري صادق، وهو من إخراج محمد عبدالسلام وتأليف محمود حمدان.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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