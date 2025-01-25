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مشاهير العرب - إجلال زكي ضيفة ياسمين عز في «كلام الناس» الليلة| صورة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - إجلال زكي ضيفة ياسمين عز في «كلام الناس» الليلة| صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إجلال زكي ضيفة ياسمين عز في «كلام الناس» الليلة| صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 04:36 مساءً - تحل الفنانة إجلال زكي، ضيفة على برنامج «كلام الناس» الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على شاشة mbc مصر، وذلك بعد غياب طويل عن الأضواء قد يصل لـ سنوات عديدة.

وأعلنت الصفحة الرسمية لشاشة mbc مصر، عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن استضافة إجلال زكي في برنامج «كلام الناس»، قائلة: «الفنانة إجلال زكي بطلة مسرحية (سك على بناتك)في أول ظهور لها على الشاشة، قصص وأسرار وحكايات، الليلة في ضيافة ياسمين عز وبرنامج كلام الناس.. السادسة مساءً على MBCMASR».

أبرز المعلومات عن الفنانة إجلال زكي

- إجلال زكي، ممثلة مصرية ولدت في 8 أغسطس لعام 1951، بأحد أحياء القاهرة.

- بدأت إجلال زكي، مسيرتها الفنية من خلال برامج الأطفال في منتصف الستينات من القرن الماضي.

- تخرجت من كلية الآداب في عام 1973.

-شاركت بأولى أدوارها من خلال مسلسل البوسطجي.

- أدت دور زوجة طه حسين الفرنسية صوتياً في فيلم قاهر الظلام.

- تزوجت من الممثل محمد خيري.

- أسندت إليها أدوار البطولة، ثم اختفت لبعض الوقت في الساحة الفنية، وأتيحت لها فرصة ذهبية بالقيام ببطولة فيلم «رجل بمعنى الكلمة» أمام محمود ياسين.

على غير عادتها.. ياسمين عز تقدم نصائح للرجال

وعلى غير عادتها، من تقديمها نصائح للسيدات تجاه أزواجهن، غيرت الإعلامية ياسمين عز، من أسلوبها هذه المرة، ووجهت عددا من النصائح للرجال في التعامل مع زوجاتهم من خلال حلقة برنامج «كلام الناس» التي عرضت اليوم الجمعة عبر شاشة MBC مصر، والتي تعد المرة الأولى التي توجه خطابتها للرجال على غير المعتاد.

أبرز نصائح ياسمين عز للرجال

وقالت ياسمين عز في برنامج «كلام الناس» الذي يذاع من خلال شاشة «MBC مصر»، قائلة: «النهاردة أجازة وانتم عارفين أن يوم الأجازة المدام بتقوم تغسل بدري، لأن زي ما كلنا عارفين المسحوق عنده مشوار والغسالة عندها ضيوف بعد الصلاة».

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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