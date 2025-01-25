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جولة داخل معرض الكتاب 2025، الجمهور يلتقط صورا تذكارية مع أسامة الهادى (صور) - أخبار كلمتك

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جولة داخل معرض الكتاب 2025، الجمهور يلتقط صورا تذكارية مع أسامة الهادى (صور) - أخبار كلمتك

جولة داخل معرض الكتاب 2025، الجمهور يلتقط صورا تذكارية مع أسامة الهادى (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 04:20 مساءً -  رصدت عدسة "كلمتك" خلال جولة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، تواجد الفنان الشاب أسامة الهادي، وذلك داخل قاعة 1 بالمعرض في مركز مصر المعارض الدولية بالتجمع الخامس. 

 

أسامة الهادي في معرض الكتاب 

 والتقط أسامة الهادي صورا تذكارية مع جمهوره ومحبيه في معرض الكتاب، حيث التف العشرات حوله فور دخوله القاعة وسط أجواء رائعة. 

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معرض الكتاب 2025

 وتقام فعاليات الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

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 وتحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة السادسة والخمسين من المعرض، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، فيما تحل الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لكتاب الطفل.


مواعيد معرض الكتاب 2025

 ويستقبل المعرض زواره يوميًّا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.

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سعر تذكرة معرض القاهرة للكتاب 2025

 وتم تحديد سعر تذكرة دخول معرض الكتاب بـ 5 جنيهات، حيث يمكن الحصول على تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 عن طريق منافذ البيع الموجودة بجانب أبواب معرض الكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، أو من خلال الموقع الإلكتروني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عن طريق الدخول على الموقع واختيار كلمة شراء التذكرة ثم إدخال رقم الهاتف والضغط على كلمة المتابعة لشراء التذكرة، وبعدها يقوم المستخدم بتحديد عدد التذاكر الراغب في الحصول عليها ثم المتابعة بالضغط على كلمة اختر وسيلة الدفع، وبعد الانتهاء من تلك الخطوات سيقوم الموقع بإظهار التذكرة الإلكترونية لحفظها واستخدامها عند عبور بوابات معرض الكتاب 2025.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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