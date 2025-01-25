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حورية فرغلي تكشف تفاصيل إجراء عملية في أنفها - أخبار كلمتك

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حورية فرغلي تكشف تفاصيل إجراء عملية في أنفها - أخبار كلمتك

حورية فرغلي تكشف تفاصيل إجراء عملية في أنفها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 04:20 مساءً -  قررت الفنانة حورية فرغلي إجراء عملية تجميل جديدة في أنفها بمدينة لندن، ومن المقرر إجراء العملية خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي عبارة عن “تركيب أنف سيليكون دائمة لمدة 3 سنوات”.

وقالت حورية فرغلي في تصريحات، هذه العملية تخفى تشوه أنفى، ولكن نتيجتها ليست مضمونة، وبعد إجرائها سوف نرى هل مناسبة أم لا، وعلى أساس هذا الأمر نرى إن كنت سأظل بها أم لا، وأضافت:" أتمنى أن تكون نتيجتها مرضية".

 

مرض حورية فرغلي

 وتابعت:" جربت الأمر بأنف سيليكون دائمة لمدة 24 ساعة فقط، وكنت في حالة رضا كبيرة عن نفسي، وبحثت كثيرًا إلى أن وجدت أن هناك عملية تركيب أنف سليكون دائمة لمدة 3 سنوات، فقررت أن أقوم بهذه العملية".

جدير بالذكر  أن آخر أعمال حورية فرغلي فيلم "المدرسة"، الذى انتهت من تصويره خلال الفترة الماضية، وتنتظر عرضه، ويشاركها في العمل كل من إيساف، طارق النهرى، أحمد عبد الله محمود، نور الكاديكى، محمود فارس، عبد المنعم المرصفى، صبرى عبد المنعم، وهو قصة كل من محمد جمال الحدينى ومحمد حمزة وسيناريو وحوار محمد شعبان وإخراج محمد جمال الحدينى.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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