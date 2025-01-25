مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. «الحياة» تكشف عن كواليس تصوير «جودر 2 | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. «الحياة» تكشف عن كواليس تصوير «جودر 2 | صور - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. «الحياة» تكشف عن كواليس تصوير «جودر 2 | صور - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. «الحياة» تكشف عن كواليس تصوير «جودر 2 | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. «الحياة» تكشف عن كواليس تصوير «جودر 2 | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 04:16 مساءً - مسلسلات رمضان 2025.. كشفت الصفحة الرسمية لـ شاشة «الحياة» عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام، اليوم السبت، عن كواليس تصوير مسلسل «جودر 2 بطولة الفنان ياسر جلال، وذلك مع بدء العد التنازلي لانطلاقة الموسم الرمضاني لعام 2025.

وشاركت الحياة، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» كواليس تصوير مشاهد مسلسل «جودر 2، وعلقت عليها قائلة: «كواليس مسلسل جودر الجزء الثاني مع النجوم ياسر جلال و ياسمين رئيس و نور على شاشات المتحدة في رمضان 2025.

أحداث مسلسل «جودر 2

وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل «جودر» لـ ياسر جلال، في استمرار معاناة جودر مع أعدائه والمؤامرات التي تحاك بهم، لتتصاعد الأحداث في إطار تشويقي مثير على مدار 15 حلقة من عرضه.

أبطال مسلسل جودر

ويشارك في بطولة مسلسل جودر بجانب النجم ياسر جلال كلا من، «ياسمين رئيس، عابد عناني، تارا عماد، وفاء عامر، وليد فواز، محمد التاجي، أيتن عامر، أحمد ماهر، محمود البزاوي، هنادي مهنا، محمد علي رزق، منذر مهران»، وغيرهم، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

انتهاء تصوير الجزء الثاني من مسلسل جودر

وفي وقت سابق، أعرب ياسر جلال، عن سعادته بانتهاء تصوير الجزء الثاني من مسلسل جودر، قائلًا في بيانٍ له: «النهاردة آخر يوم تصوير في مسلسل جودر، وأنا عايز أحمد ربنا سبحانه وتعالى على النجاح الكبير اللي ربنا إداه لينا من الجزء الأول، المسلسل ده من شهر يونيو 2022، والنهاردة خلصناه في شهر دسمبر 2024، النجاح ده السبب فيه ربنا وإسلام خيري المخرج وأستاذ أنور عبد المغيث الكاتب، ومن قبلهم الشركة المتحدة أستاذ محمد السعدي وأستاذ تامر مرتضى»

وأضاف: «أنا اتشرفت إني كنت جزء من الفريق الكبير ده، وربنا يكلل مجهودنا أن الجزء الثاني ينجح زي الجزء الأول، وكل الشكر للنقاد اللي دعمونا وبشكر كل فريق العمل وهما على رأسي من فوق، والفضل كله يرجع لكل فريق العمل مش لشخص واحد، وعلى رأسهم أستاذ إسلام خيري».

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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