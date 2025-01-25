مشاهير العرب - بعد 25 يوم من عرضه.. 50 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم الدشاش لـ محمد سعد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 03:51 مساءً - فيلم الدشاش .. نجح فيلم الدشاش من بطولة الفنان محمد سعد، من حصد إجمالي إيرادات يصل إلى 50 مليون جنيها في 25 يوما منذ انطلاقته بدور العرض السينمائية حتى وقتنا الحالي، وذلك بعدما حقق في شباك التذاكر أمس الجمعة أكثر من 2 مليون و 208 ألف جنيها.

أحداث مسلسل الدشاش

وتدور أحداث فيلم الدشاش، في إطار اجتماعي كوميدي، إذ يقدم محمد سعد شخصية رئيس عصابة، خارج عن القانون، يواجه الكثير من الأعداء، قوي، لا يخشى أحدا، يواجه مواقف في حياته يتسبب في تحولها تمامًا، ويبدأ رحلة التغيير والبحث عن فرصة جديدة بحياة مختلفة عن التي عاشها ويتصدى إلى العديد من الصعوبات.

أبطال فيلم الدشاش

ويضم فيلم الدشاش، في بطولته بجانب محمد سعد، عدد من نجوم الفن أبرزهم: زينة، باسم سمرة ونسرين طافش، ورشوان توفيق، مصطفى أبو سريع، ومحمد جمعة، وهو من تأليف جوزيف عطيه وإخراج سامح عبد العزيز.

وفي وقت سابق، قال محمد سعد في تصريحات خاصة لـ كلمتك عن الدشاش: «الفيلم ملىء بالمباريات التمثيلية بينى وبين كل أبطال العمل، مثل باسم سمرة وخالد الصاوى، والفنانة زينة، التى أعود للتعاون معها بعد 17 عامًا، منذ أن قدمنا معًا فيلم بوشكاش، وجميع صناع العمل بذلوا فيه مجهودًا كبيرًا، وأتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور».