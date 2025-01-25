مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. «الحياة» تكشف عن كواليس تصوير «جودر 2 | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. «الحياة» تكشف عن كواليس تصوير «جودر 2 | صور - أخبار كلمتك

«مجالس البحث العلمي العربية» يشارك في المؤتمر الدولي الـ17 لأورام الثدي والنساء - أخبار كلمتك

«مجالس البحث العلمي العربية» يشارك في المؤتمر الدولي الـ17 لأورام الثدي والنساء - أخبار كلمتك

بالرابط.. خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات - أخبار كلمتك

بالرابط.. خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:16 - مشاهدة مباراة ليفربول وإيبسويتش بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:16 - مشاهدة مباراة ليفربول وإيبسويتش بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:16 - سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات السبت 25 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:16 - سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات السبت 25 يناير 2025 - أخبار كلمتك

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول ضد إيبسويتش تاون بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول ضد إيبسويتش تاون بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

448.9 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة الأسبوع الماضي - أخبار كلمتك

448.9 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة الأسبوع الماضي - أخبار كلمتك

91.9 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأسبوع - أخبار كلمتك

91.9 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأسبوع - أخبار كلمتك

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2025 بالاسم ورقم الجلوس - أخبار كلمتك

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2025 بالاسم ورقم الجلوس - أخبار كلمتك

بدء الاختبارات النظرية لـ1206 متقدمين لمسابقة الوظائف القيادية بالمحافظات - أخبار كلمتك

بدء الاختبارات النظرية لـ1206 متقدمين لمسابقة الوظائف القيادية بالمحافظات - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

معرض الكتاب يتيح أكثر من 50 إصدارا لفتاوى محمد مختار جمعة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
معرض الكتاب يتيح أكثر من 50 إصدارا لفتاوى محمد مختار جمعة - أخبار كلمتك

معرض الكتاب يتيح أكثر من 50 إصدارا لفتاوى محمد مختار جمعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 03:50 مساءً -  أتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ56، مجموعة كبيرة من إصدارات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصرية الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

 

إصدارات محمد مختار جمعة

 وتنوعت إصدارات مختار جمعة بمعرض الكتاب ما بين الموسوعات والكتيبات الصغيرة التي تشتمل على سلسلة من الفتاوي، وتأتي بأسعار تبدأ من 5 جنيهات وتصل لـ350 بقاعة 1 فى المعرض.

67b087aba4.jpg
89d26e29b5.jpg
822b417a75.jpg
f2eb81b19a.jpg
ecf23c3579.jpg
a06473557f.jpg

معرض الكتاب 2025

 وتقام فعاليات الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة السادسة والخمسين من المعرض، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، فيما تحل الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لكتاب الطفل.

مواعيد معرض الكتاب 2025

ويستقبل المعرض زواره يوميًّا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.

سعر تذكرة معرض القاهرة للكتاب 2025

وتم تحديد سعر تذكرة دخول معرض الكتاب بـ 5 جنيهات، حيث يمكن الحصول على تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 عن طريق منافذ البيع الموجودة بجانب أبواب معرض الكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، أو من خلال الموقع الإلكتروني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عن طريق الدخول على الموقع واختيار كلمة شراء التذكرة ثم إدخال رقم الهاتف والضغط على كلمة المتابعة لشراء التذكرة، وبعدها يقوم المستخدم بتحديد عدد التذاكر الراغب في الحصول عليها ثم المتابعة بالضغط على كلمة اختر وسيلة الدفع، وبعد الانتهاء من تلك الخطوات سيقوم الموقع بإظهار التذكرة الإلكترونية لحفظها واستخدامها عند عبور بوابات معرض الكتاب 2025.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

إعلان جوائز فاروق حسني للثقافة والفنون في هذا الموعد - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق