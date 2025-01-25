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حفل توقيع أحدث إصدارات عمر طاهر بمعرض القاهرة الدولى للكتاب - أخبار كلمتك

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حفل توقيع أحدث إصدارات عمر طاهر بمعرض القاهرة الدولى للكتاب - أخبار كلمتك

حفل توقيع أحدث إصدارات عمر طاهر بمعرض القاهرة الدولى للكتاب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 03:35 مساءً -  أقامت دار الكرمة للنشر والتوزيع، حفل توقيع كتاب “أخوية الطبقة المتوسطة” للكاتب عمر طاهر، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025.

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 وحرص على الحضور عدد كبير من محبو عمر طاهر من القاهرة ومختلف المحافظات لاقتناء أحدث إصداراته.

 

كتاب أخوية الطبقة المتوسطة

 وقال عمر طاهر فى تصريح لـ كلمتك إن إصدار أخوية الطبقة المتوسطة تجربة جديدة بأسلوبي المعتاد وعصارة  الخمسين عاما التي عشتها وعاصرت خلالها  الكثير من الخبرات والرؤى، واتناول بهذا الكتاب عدة محاور أمل أن تلقى إعجاب كل من يقتنيها.

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الكاتب عمر طاهر

 عمر طاهر من مواليد صعيد مصر في منتصف السبعينيات، صدر له العديد من الكتب الناجحة، من بينها: «صنايعية مصر: مشاهد من حياة بعض بناة مصر في العصر الحديث» (جزءان)، و«كُحل وحَبَّهان - رواية»، و«أثر النبي: قصص قصيرة من وحي السيرة»، و«إذاعة الأغاني: سيرة شخصية للغناء»، و«مَن علَّم عبد الناصر شُرب السجائر؟، و«شكلها باظت: ألبوم اجتماعي ساخر».

 

كما أصدر عدة دواوين شعرية من بينها: «وضع محرج»، و«قهوة وشيكولاتة»، و«مشوار لحد الحيطة»، وكتب أغنيات لكثيرين من بينهم: حمزة نمرة، وكايروكي، وسعاد ماسي، ومحمد عساف، ورامي صبري، وأصالة، وأحمد عدوية، وأحمد سعد، ومدحت صالح.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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