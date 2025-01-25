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مشاهير العرب - 31 يناير.. رامي صبري يكشف تفاصيل حفله في شرم الشيخ - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - 31 يناير.. رامي صبري يكشف تفاصيل حفله في شرم الشيخ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 31 يناير.. رامي صبري يكشف تفاصيل حفله في شرم الشيخ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 03:26 مساءً - يستعد الفنان رامي صبري، لإحياء حفله الغنائي القادم في شرم الشيخ خلال الفترة المقبلة من يناير الجاري، والتي من المفترض أن يقدم خلالها باقة من أفضل أعماله الغنائية التي طرحها مؤخرا.

وفي هذا السياق، كشف رامي صبري، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن تفاصيل حفله في شرم الشيخ، قائلا: «حبايبي في شرم الشيخ مستنيكم في سوهو سكوير يوم 31 يناير عشان نغني ونحتفل سوا».

آخر أعمال رامي صبري

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال رامي صبري طرحه لأغنية «فعلا مبيتنسيش» عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب» بالتعاون مع الفنان تامر حسني.

وأغنية «فعلا مبتنسيش» لـ تامر حسني ورامي صبري، من كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع مكس وماستر طارق توكّل، جيتار أحمد حسين.

وتضمنت كلمات أغنية «فعلا مبتنسيش» الأتي: «فين مني زمان أنا جيت أوي عليه، قفلت أنا كل البيبان بينا بعمايلي فيه، فرطت فيه بإيديا أنا أذيته طول السنين، وجالي قلب ازاي كده والقسوة جاتلي منين، ضميري مش مرتاح عشان ضيعته بأيديا، أناني كنت و هو كان باقي عليا، أنا اللي ألف مرة خان ولا عاب في يوم فيا، فعلاً مابيتنسيش، وحاولت أتعايش بفشل واقفه حياتي و مش بعيش، وبكابر عامل قادر، وإن فراقه مهزنيش و أنا تايه في الحياة، وقفت بيا خلاص الحياه ومشوفتش بعده خير».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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