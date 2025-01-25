تبدأ من جنيه، تخفيضات قوية بجناح هيئة الكتاب بمعرض القاهرة الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 03:15 مساءً - تشهد أجنحة البيع والعرض التابعة للهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، إقبالًا جماهيريًا واسعًا خلال ثالث أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، التي تحمل شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة"، بمشاركة سلطنة عمان كضيف شرف لهذه الدورة المميزة.

تخفيضات هيئة الكتاب

قدمت الهيئة العامة للكتاب مبادرات وتخفيضات غير مسبوقة على مجموعة واسعة من الإصدارات، التي تنوعت موضوعاتها بين التراث والتاريخ والأدب والموسوعات وكتب الأطفال والروايات، جاءت هذه التخفيضات لتلبي تطلعات القراء من مختلف الشرائح والاتجاهات الفكرية.

تميزت أسعار الكتب التي طرحتها الهيئة بأنها تبدأ من جنيه واحد فقط، مع تخفيضات تصل إلى أكثر من 30%، هذه الأسعار التنافسية تعكس حرص الهيئة على تعزيز نشر الثقافة والفكر بين الجمهور، انطلاقًا من رسالتها في دعم الثقافة الوطنية وإتاحتها للجميع. وقد أدى هذا العرض إلى حالة من التزاحم الشديد أمام أجنحة البيع.



وتُقدر العناوين المعروضة من قبل الهيئة بآلاف الكتب التي تشمل مختلف مجالات الفكر والثقافة. تصدرت كتب مثل "المختار من بدائع الزهور في وقائع الدهور" للمؤرخ المصري محمد بن إياس، وموسوعة "وصف مصر"، وكتاب "الأغاني" لأبي الفرج الأصفهاني قائمة الإصدارات الأكثر طلبًا من قِبل زوار المعرض.

إضافة إلى ذلك، تشارك هيئة الكتاب في مبادرة "المليون كتاب"، التي أطلقتها وزارة الثقافة تحت إشراف الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تهدف هذه المبادرة إلى إهداء مليون كتاب في مختلف مجالات المعرفة للوزارات والمؤسسات التي تعمل على بناء الإنسان وتعزيز الوعي الثقافي، في خطوة استراتيجية تسعى لدعم القراءة ونشر الفكر المستنير.

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