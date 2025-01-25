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مشاهير العرب - «عايزه أصلي واستمتع برمضان».. ريهام حجاج تكشف سبب مشاركتها في مسلسل 15 حلقة (فيديو) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «عايزه أصلي واستمتع برمضان».. ريهام حجاج تكشف سبب مشاركتها في مسلسل 15 حلقة (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «عايزه أصلي واستمتع برمضان».. ريهام حجاج تكشف سبب مشاركتها في مسلسل 15 حلقة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 03:06 مساءً - تصدرت الفنانة ريهام حجاج، مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما كشفت عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل «أثينا» المقرر عرضه على مدار 15 يوما من رمضان.

تفاصيل مشاركة ريهام حجاج في رمضان 2025

وكشفت ريهام حجاج، خلال لقائها مع برنامج «سبوت لايت» المذاع من خلال شاشة صدى البلد، أنها حرصت على المشاركة بموسم رمضان 2025 بمسلسل مكون من 15 حلقة هذا العام، وذلك لرغبتها في الاستمتاع بطقوس الشهر الكريم، ورغبتها في الصلاة والمواظبة على العبادات.

وأضافت ريهام حجاج، أنها تجسد شخصية تدعى أثينا ضمن أحداث مسلسل «أثينا»، مشيرة إلى رغبتها في الانتهاء من التصوير في وقت مبكر، متابعة: «عايزة أمارس طقوس العبادة وأصلي وأعمل حاجات كتير وأستمتع برمضان زي زمان، وأتمنى نخلص تصوير بدري، ويبقى عندي وقت أعيش رمضان».

تفاصيل مسلسل أثينا

يناقش مسلسل أثينا، خلال أحداثه قضية مهمة وهي تأثير السوشيال ميديا على حياتنا اليومية، وهي من القضايا الحيوية التي تلامس واقعنا الحالي بشكل كبير، وتجسد ريهام حجاج شخصية صحفية تنغمس في عالم السوشيال ميديا، وتفتح النقاش حول السلبيات التي يمكن أن تترتب على هذه الوسائل الحديثة.

أبطال مسلسل أثينا

يضم مسلسل أثينا في بطولته نخبة من النجوم، منهم سوسن بدر، محمود قابيل، أحمد مجدي، سلوى محمد علي، و نبيل عيسى، العمل من تأليف محمد ناير وإخراج يحيي إسماعيل.

آخر أعمال ريهام حجاج

وكانت آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج كان مسلسل «صدفة» الذي قدمته في ماراثون رمضان 2024، وقصة المسلسل تجمع بين الكوميديا والتشويق، وجسدت ريهام شخصية «صدفة» وهي مدرسة تاريخ تعاني من اضطرابات نفسية وانحرافات في التفكير وردود الأفعال، وحمل المسلسل رسالة مهمة للغاية حول دور الآباء في تربية أبنائهم.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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