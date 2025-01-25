مشاهير العرب - بعد شائعات طلاقها.. داليا مصطفي ضيفة «واحد من الناس» الإثنين المقبل (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 02:46 مساءً - يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، الفنانة داليا مصطفى في الحلقة المقبلة لبرنامج «واحد من الناس» الذي يقدمه عبر شاشة «الحياة»، والتي من المفتضر أن تكشف خلالها عن الكثير من التفاصيل والأسرار حول حياتها الفنية والشخصية، خاصة مع تداول أنباء حول انفصالها.

وكانت الصفحة الرسمية لبرنامج «واحد من الناس»، أعلنت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن استضافة داليا مصطفى مع الإعلامي عمرو الليثي الحلقة المقبلة، قائلة: «في واحد من الناس انتظروا حلقة مميزة وكلام من القلب، مع الفنانة داليا مصطفي في ضيافة الدكتور عمرو الليثي يوم الإثنين في تمام الـ 10 مساءً.

ومن المفترض، أن تكشف داليا مصطفى خلال استضافتها في «واحد من الناس» عن الكثير من الأسرار حول حياتها، أبرزها، حديثها عن شائعات انفصالها عن زوجها شريف سلامة، والحديث عن الكثير من الأسرار حول حياتها الفنية والشخصية، بالإضافة إلى، علاقتها بـ عمتها ناهد رشدي.

حقيقة انفصال داليا مصطفى عن شريف سلامة

وكانت انتشرت شائعات في الفترة الماضية، تفيد بـ طلاق داليا مصطفى وشريف سلامة، الذي يعدان من أشهر الثنائيات المتواجدة في الوسط الفني، وكشفت الفنانة داليا مصطفى حقيقة الأمور.

حقيقة طلاق شريف سلامة وداليا مصطفى

وخرجت داليا مصطفى لتضع حد لتلك الشائعات المتداولة، عبر فيديو نشر عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ترد فيه على سؤال أحد متابعيها والذي كان: «هو أنت طلبت الطلاق من شريف؟.