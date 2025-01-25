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فن الأوريجامي وتوت عنخ أمون، أولى فعاليات "متحف الطفل" بمعرض القاهرة للكتاب - أخبار كلمتك

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فن الأوريجامي وتوت عنخ أمون، أولى فعاليات "متحف الطفل" بمعرض القاهرة للكتاب - أخبار كلمتك

فن الأوريجامي وتوت عنخ أمون، أولى فعاليات "متحف الطفل" بمعرض القاهرة للكتاب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 02:00 مساءً - انطلقت مساء أمس الجمعة أنشطة مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل"، إحدى المنصات الثقافية والإبداعية بجمعية مصر الجديدة، والمشارك فى فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته 56 والتى تشهدها القاعة 5  في جناح الطفل.

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 وكانت أولى تلك الفعاليات تسليط الضوء على أحد فنون الحضارة  اليابانية  وهو فن "الأوريجامى "  فن طى الورق وتجسيده على شكل  حيوانات وطيور وخلاف ذلك من الأشكال المحببة للاطفال والكبار وهو ما جذب العشرات من الفئات العمرية المستهدفة بجانب الكبار على قسم متحف الطفل بالمعرض.

وقام زوار قسم المتحف بالمعرض بعمل مطويات «الاورجامى» باستخدام خامات من الورق المقوى، والتى ترسم عليها تفاصيل دقيقة قاموا بطيها لتتحول الأشكال المرسومة الى اشكال مجسمة.

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وبجانب الفنون اليابانية كانت الحضارة المصرية متواجدة باعتبارها أصل الحضارات حيث قام الزوار بتلوين لوحات لشخصية هامة من التاريخ الفرعونى هو "الملك توت عنخ امون"، ومن خلال ورش الحكى تم استعراض تاريخ الحضارة المصرية وانجازاتها على مر التاريخ وريادتها في شتى المجالات العلمية والهندسية وحتى الثقافية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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