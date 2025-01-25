فن الأوريجامي وتوت عنخ أمون، أولى فعاليات "متحف الطفل" بمعرض القاهرة للكتاب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 02:00 مساءً - انطلقت مساء أمس الجمعة أنشطة مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل"، إحدى المنصات الثقافية والإبداعية بجمعية مصر الجديدة، والمشارك فى فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته 56 والتى تشهدها القاعة 5 في جناح الطفل.

وكانت أولى تلك الفعاليات تسليط الضوء على أحد فنون الحضارة اليابانية وهو فن "الأوريجامى " فن طى الورق وتجسيده على شكل حيوانات وطيور وخلاف ذلك من الأشكال المحببة للاطفال والكبار وهو ما جذب العشرات من الفئات العمرية المستهدفة بجانب الكبار على قسم متحف الطفل بالمعرض.

وقام زوار قسم المتحف بالمعرض بعمل مطويات «الاورجامى» باستخدام خامات من الورق المقوى، والتى ترسم عليها تفاصيل دقيقة قاموا بطيها لتتحول الأشكال المرسومة الى اشكال مجسمة.

وبجانب الفنون اليابانية كانت الحضارة المصرية متواجدة باعتبارها أصل الحضارات حيث قام الزوار بتلوين لوحات لشخصية هامة من التاريخ الفرعونى هو "الملك توت عنخ امون"، ومن خلال ورش الحكى تم استعراض تاريخ الحضارة المصرية وانجازاتها على مر التاريخ وريادتها في شتى المجالات العلمية والهندسية وحتى الثقافية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.