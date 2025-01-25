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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. هدى المفتي تشوق جمهورها لـ 80 باكو» (صور) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. هدى المفتي تشوق جمهورها لـ 80 باكو» (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. هدى المفتي تشوق جمهورها لـ 80 باكو» (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 01:46 مساءً - مسلسلات رمضان 2025 .. تخوض الفنانة هدى المفتي، الماراثون الرمضاني لعام 2025 بمسلسل 80 باكو»، والذي يعد البطولة الدرامية الأولى المطلقة لديها.

وشاركت هدى المفتي، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» البوسترات التشويقية لمسلسل 80 باكو»، معلقة عليها قائلة: «بسم الله، مسلسل 80 باكو، رمضان 2025.

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https://www.instagram.com/p/DFPwB7utYUV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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تفاصيل مسلسل 80 باكو لـ هدى المفتي

وتبدأ أحداث مسلسل 80 باكو» لـ هدى المفتي، من خلال تشكيلها لعصابة صغيرة تعمل على تجميع مبلغ مالي، لتتصاعد الأحداث في إطار تشويقي كوميدي، وذلك بتعاونها مع باقة كبيرة من النجوم.

ويضم مسلسل 80 باكو» من بطولة هدى المفتي الأتي: رحمة أحمد، محمود يسري، انتصار، وهو من تأليف غادة عبد العال، إنتاج عبد الله أبو الفتوح، وإخراج كوثر يونس.

آخر أعمال هدى المفتي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال هدى المفتي، هو مشاركتها في مسلسل «مطعم الحبايب» بطولة أحمد مالك، والذي تم عرضه خلال الفترة الماضية، عبر منصة شاهد، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور.

وتدور أحداث المسلسل حول المنافسة بين أصحاب المطاعم المختلفة في أحد الأحياء، إلى جانب إظهار حياة العاملين في مجال الطبخ والأسرار الخاصة بهم في وصفات الطعام.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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