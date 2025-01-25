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مشاهير العرب - «أهم إنجاز أنجزته».. مي فاروق تحتفل بعيد ميلاد ابنتها زينة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «أهم إنجاز أنجزته».. مي فاروق تحتفل بعيد ميلاد ابنتها زينة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أهم إنجاز أنجزته».. مي فاروق تحتفل بعيد ميلاد ابنتها زينة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 01:26 مساءً - احتفلت الفنانة مي فاروق، بعيد ميلاد ابنتها زينة خلال الساعات القليلة الماضية، والذي يصادف اليوم السبت الموافق لـ 25 يناير.

وشاركت مي فاروق، عبر حسابها على «إنستجرام»، عدد من الصور لابنتها، معلقة عليها قائلة: «أهم إنجاز أنجزته، كل سنه وأنتي طيبة ياروح قلب مامي يا بنتي وصاحبتي وأختي ومامتي كل يوم بيعدي».

وأضافت مي فاروق: «أنتي بتكبري قدامي بحس قد إيه ربنا بيحبني إنه أداني هدية جميلة بنوتة، تشرف وتفرح الله أكبر بحبك يا زنوزنه عيد ميلاد سعيد يا حياتي كلها، يارب أعيش وأشوفك أنجح وأجمل الناس وأجمل عروسه بقي ياروحي انتي، فخوره انك بنتي بحبك اكتر من روحي».

وكانت مي فاروق، تصدرت المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا، وذلك بعدما احتفلت بزفافها من الفنان محمد العمروسي، حيث شهدت موجة واسعة من الانتقادات التي تعرضت لها بعد ساعات من الزفاف.

آخر أعمال مي فاروق

والجدير بالذكر، أن مي فاروق تعيش حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث طرحت آخر أعمالها «باركوا» عقب احتفالها بزفافها مؤخرا.

وأغنية «باركوا» لـ مي فاروق، من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان مدين، وأحمد عبد السلام.

وتضمنت كلمات أغنية «باركوا» لـ مي فاروق الآتي: «صنارة و غمزت ليا والدنيا جابت لي هدية، صنارة و غمزت ليا والدنيا جابت لي هدية، وأنا جنبي حبيبي هنا، والليلة دي في مين قدنا، صنارة و غمزت ليا والدنيا جابت لي هدية، صنارة و غمزت ليا والدنيا جابت لي هدية، وأنا جنبي حبيبي هنا، والليلة دي في مين قدنا، زغرطوا لنا باركوا باركوا دي الفرحة الليلة، وارقصولنا مالكوا مالكوا دي السهرة طويلة».

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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