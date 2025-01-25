مشاهير العرب - 15 فبراير.. تامر عاشور يستعد لإحياء حفل غنائي في الإمارات (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 01:26 مساءً - يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفل غنائي كبير في مدينة الشارقة في الإمارات، ومن المنتظر أن يقدم بهذا الحفل باقة من أفضل أعماله الغنائية التي طرحها مؤخرا.

وشارك تامر عاشور، البوستر الدعائي لحفله في الإمارات عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مشيرا إلى تفاصيله، قائلا: «حبايبنا في الشارقة وفي الإمارات الحبيبة متحمس جدا أشوفكم يوم 15 فبراير على مسرح المجاز.. وهلا بالمجاز».

آخر أعمال تامر عاشور

جدير بالذكر، أن آخر أعمال تامر عاشور، ألبوم «ياه» الذي أطلقه عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب» مؤخرًا، والذي حقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، والذي يتكون من 9 أغاني، أبرزها: يوم ما تنسي - ماشيين - حبيبي القديم - دراما - غيبة الحبايب - حبك رزق - مكرهتوش - الله يحنن - جُم شرفوا - مرتحناش - قصر بعيد.

وأغنية «ياه» لـ تامر عاشور، من كلمات الشاعر محمود عبد الله، وألحان أحمد إبراهيم، وتوزيع أمير محروس، وسعيد كمال، ومصطفى أصلان.

وتضمنت كلمات أغنية «ياة» الآتي: «ياه عالسنين المسروقين، مني في هواه، عالفاضي ياه، خانّني الجمال، والقلب شال، أوجاع تُقال، وياريت ينساه، ده أذاه، خان ليه، شاف إيه مني، ما يقول اللي شافه، بدّيه خير طول عمري، وكمان ده اعترافه، بسهوله، إديته عمري وباعه».