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إعلان جوائز فاروق حسني للثقافة والفنون في هذا الموعد - أخبار كلمتك

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إعلان جوائز فاروق حسني للثقافة والفنون في هذا الموعد - أخبار كلمتك

إعلان جوائز فاروق حسني للثقافة والفنون في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 01:25 مساءً -  أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون عن إقامة حفل توزيع جوائز الفنون الدورة السادسة لعام 2025 في أفرع (التصوير - العمارة - النحت - النقد الفني التشكيلي - التصوير الفوتوغرافي)، وافتتاح المعرض الجماعي للشباب تحت رعاية وزارة الثقافة بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك، وذلك يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير 2025 في تمام الساعة السادسة مساءً.

 

 وانتهت جميع لجان التحكيم من الاطلاع والتصويت على الأعمال الفنية والمشاريع المعمارية والأبحاث النقدية المؤهلة للمعرض الجماعي والمرشحة لجوائز الفنون الدورة السادسة 2025.

 

وتقدم لهذه الدورة 2141 عملًا فنيًا ومعماريًا وبحثًا نقديًا مقدمة من 1133 فنانا ومعماريا وباحثا من جميع محافظات الجمهورية وتصل قيمة جوائز الفنون وجائزة الاستحقاق الكبرى إلى مليون جنيه مصري.

وأعلنت المؤسسة يوم الخميس الماضي عن القوائم النهائية للأسماء المؤهلة للمعرض الجماعي والمرشحة لجوائز الفنون الدورة السادسة لعام 2025.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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