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وزير الثقافة يتفقد أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب 56 (صور) - أخبار كلمتك

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وزير الثقافة يتفقد أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب 56 (صور) - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يتفقد أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب 56 (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 01:25 مساءً - قام الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، صباح اليوم، بجولة تفقدية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين،ويُقام تحت شعار "اقرأ… في البدء كان الكلمة"، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. 

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وشملت الجولة زيارة عدد من أجنحة الناشرين والقطاعات المشاركة، منها أجنحة الأزهر الشريف، وزارة الدفاع، هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الثقافة بالإضافة إلى جناح الكتب الأجنبية المخفضة، الذي يُقام لأول مرة بالشراكة مع هيئة الشارقة للكتاب.

 وجاءت الجولة للاطمئنان على جودة الأداء، ومتابعة الخدمات المقدمة للناشرين والجمهور المصري. 

ورافق الوزير في الجولة عمرو البسيوني، الوكيل الدائم لوزارة الثقافة، وأحمد سعودي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الثقافة. 

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وشدد وزير الثقافة خلال الجولة على  الاهتمام بالتسهيلات والخدمات اللوجيستية المقدمة للناشرين، واستمع إلى آرائهم حول تجربتهم في المعرض، واطلع على مضامين الإصدارات المتنوعة ومدى الإقبال عليها. وأشاد الناشرون بدعم الوزارة وجهودها لتوفير بيئة مثالية لمشاركتهم. 

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وعبّر الوزير عن سعادته بحجم الإقبال الجماهيري من الأسر المصرية، معتبرًا المعرض مزارًا ثقافيًا ومعرفيًا يعكس حب المصريين للثقافة. 

وأكد وزير الثقافة أن هذه الدورة تُجسد مكانة مصر الحضارية، ودورها الريادي في تعزيز الثقافة والمعرفة، معربًا عن تطلعه لاستمرار نجاح فعاليات المعرض.

وتستمر فعاليات المعرض حتى 5 فبراير المقبل، بمشاركة 1345 دار نشر من 80 دولة، و6150 عارضًا. وتُعد سلطنة عمان ضيف شرف الدورة، فيما تم اختيار الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصري، شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول شخصية معرض كتاب الطفل. كما يشمل البرنامج الثقافي للمعرض أكثر من 600 فعالية متنوعة. 

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وتشارك في الدورة الحالية دول جديدة مثل تشيلي، بلجيكا، الكونغو، بلغاريا، والنمسا، إلى جانب دول أخرى، مما يبرز التنوع الثقافي الكبير الذي يحتضنه المعرض.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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