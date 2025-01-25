مشاهير العرب - رمضان 2025.. تفاصيل مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطة دسوقي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 12:41 مساءً - مسلسل ولاد الشمس.. حالة من الترقب الشديد لدى قطاع كبير من الجمهور المصري والعربي لمتابعة مسلسل ولاد الشمس الذي يجمع بين البطولة الشبابية للنجمين أحمد مالك وطه دسوقي لأول مرة في موسم دراما رمضان 2025، خاصة عقب النجاح الأخير الذي حققه الثنائي في السينما والدراما.

ومع طرح البوسترات التشويقي لمسلسل «ولاد الشمس» بطولة النجمين طة دسوقي وأحمد مالك عبر منصة «watch it» الرقمية، ارتفعت مؤشرات بحث الجمهور حول التفاصيل الكاملة التي تدور حولها أحداث العمل الدرامي.

تفاصيل مسلسل «ولاد الشمس» لـ طه دسوقي وأحمد مالك

ومن المفترض، أن تدور أحداث مسلسل «ولاد الشمس» لـ طة دسوقي وأحمد مالك في إطار تشويقي، بين ولعة ومفتاح شبان في أوائل العشرينات من عمرهما، ينشأ في دار الشمس للأيتام حتى يتخرجا منها، ويبدأن العمل في سيرك تحت قيادة المعلم الذي يلعب دوره محمود حميدة، لتتصاعد الأحداث في هذا الصدد.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

ويضم فريق عمل مسلسل «ولاد الشمس» من بطولة النجمين طه دسوقي وأحمد مالك، كلا من: محمود حميدة، فرح يوسف، مريم الجندي، عايدة فهمى، معتز هشام، فليكس وعدد آخر من الفنانين، من تأليف مهاب طارق، وإخراج: شادي عبد السلام، وإنتاج united studios،

آخر أعمال طه دسوقي

ومن ناحية أخرى، يعرض للفنان طه دسوقي مسلسل «فقرة الساحر» عبر إحدى المنصات الرقمية في الوقت الحالي، والذي يجمعه بالنجمة أسماء جلال والفنان علي قاسم.

وتدور الأحداث حول حياة ثلاثة أصدقاء مقربين: لمى ومِكس وألفى الذين تبدأ علاقتهم كأصدقاء ثم تتحول إلى عصابة صغيرة، وبفضل مهاراتهم المتنوعة وخلفياتهم المختلفة يضعون خططًا في تنفيذ عمليات احتيال ذكية، ويهدفون إلى تحقيق مكاسب مادية كبيرة، حيث يختارون أهدافهم بعناية ولا يستهدفون إلا من يرون أنهم يستحقون وذلك في إطار كوميدى خفيف، يوازن بين المغامرات المثيرة والمواقف الطريفة، في رحلة مليئة بالإثارة والضحك، والعمل من تأليف إياد صالح وإخراج تامر محسن.