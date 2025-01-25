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مشاهير العرب - الليلة.. أحمد سعد ضيف برنامج الحكاية مع عمرو أديب - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - الليلة.. أحمد سعد ضيف برنامج الحكاية مع عمرو أديب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الليلة.. أحمد سعد ضيف برنامج الحكاية مع عمرو أديب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 12:01 مساءً - أحمد سعد .. يستضيف الإعلامي عمرو أديب الفنان أحمد سعد في برنامج الحكاية الذي يعرض على شاشة قنوات mbc مصر، فأصبح في صدارة التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية.

أحمد سعد مع عمرو أديب

روج الإعلامي عمرو أديب لحلقة الفنان أحمد سعد وفريق عمل ألبومه الجديد «حبايبنا»، على برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات وقال:«غدا حلقة نار ماتتفوتش مع الميجا ستار أحمد سعد.. وصناع ألبومه الجديد (حبيبنا).. أول ألبوم ليه من 15 سنة، وأضاف انتظروا حلقة الحكاية الليلة في موعد استثنائي الساعة 10:20 مساءً على MBCMASR»

أحمد سعد مع الإعلامي عمرو أديب

ومن المقرر أن يشارك في الحلقة مع أحمد سعد، وفريق عمل البومه الجديد «حبايبنا» كل من: المنتج محمد محسن جابر والملحن عزيز الشافعي والموزع نادر حمدي.

أحمد سعد وعمرو أديب

آخر أعمال احمد سعد

وطرح أحمد سعد مؤخرًا أغنية دعائية جديدة، ضمن أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل «موضوع عائلي 3، والأغنية تحمل عنوان «ألف تحية».

أحمد سعد

أحمد سعد بتعرض للانتقاد بسبب إطلالته

وآثار أحمد سعد جدلًا واسعاً، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، خلال الأيام القيلة الماضية، وذلك بعد ظهوره بإطلالة غريبة في حفل Joy awards، مرتديًا« حلق وبالطو فرو »على الطريقة الإسبانية.

أغنية عيش اللحظة لـ أحمد سعد

وهذا هو الأمر الذي جعله حديث السوشيال ميديا، وقدّم سعد اعتذاره للجمهور عن ارتدائه الحلق، مؤكداً أن الجمهور له الحق في انتقاده لأن الحلق لا يليق بمجتمعنا العربي، بحسب قوله في أحد اللقاءات التلفزيونية على هامش الحفل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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