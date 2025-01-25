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3 أفلام روائية وتسجيلية في نادي سينما أوبرا دمنهور - أخبار كلمتك

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3 أفلام روائية وتسجيلية في نادي سينما أوبرا دمنهور - أخبار كلمتك

3 أفلام روائية وتسجيلية في نادي سينما أوبرا دمنهور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 11:40 صباحاً -  تعرض دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، فيلمين روائيين قصيرين، وذلك ضمن نشاطها الثقافي والفكري، في نادى سينما أوبرا دمنهور، بالتعاون مع المركز القومي للسينما.

 

وتعرض الأفلام فى تمام السابعة مساء غدا الإثنين 27 يناير على مسرح أوبرا دمنهور، ويعقبها ندوة للمناقشة تستضيف مخرجي الأفلام ويديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي.

 

وجاءت أسماء الأفلام التي تعرض في نادي سينما أوبرا دمنهور كالآتي:

 فيلم “جودى” من إخراج هاني قاسم، الذي تدور أحداث فيلم جودي حول حياة فتاة بعد انفصال أبويها وما يترتب عليه من خلافات متعلقة برؤية الأبناء.

 

فيلم قلوب صغيرة

وآخر تسجيلي باسم “قلوب صغيرة” من إخراج مروة الشرقاوي، تعتمد أحداثه على تأملات شعرية فى تساؤلات وأفكار طفل صغير عن حرب غزة ومصير من هم فى مثل عمره، وحياتهم وسط الدمار.

 

فيلم 1/2 كلمتك

وفيلم “1/2 كلمتك” من إخراج مصطفى حجاج الذي يتناول قضية حقوق المرأة فى المجتمع، وأهم الصعوبات والتحديات التي تواجهها.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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