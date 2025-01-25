مشاهير العرب - آخر تطورات الحالة الصحية للفنان صالح العويل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 11:26 صباحاً - صالح العويل.. تصدر الفنان صالح العويل، محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة وتدهور حالته الصحية وتم نقله على إثرها إلى أحد المستشفيات.

تطورات الحالة الصحية للفنان صالح العويل

كشف هشام نجل الفنان صالح العويل عن آخر التطورات الصحية لوالد، وقال هشام نجل الفنان صالح العويل، إن والده نُقل إلى المستشفى وذلك بعد إصابته بقصور في القلب، وانسداد في الشريان التاجي، حيث إنه غير قادر على بلع الطعام منذ 3 أيام ويتنفس بصعوبة».

تابع: «حالة والدي تسوء، ويعاني من ترشيح مياه على الرئة، وجسده بالكامل ملئ بالمياه، ومن المفترض أن يتم عرضه اليوم على دكتور كبد ومخ أعصاب كي يكتب له العلاج المناسب».

تعرض الفنان صالح العويل لجلطة بالمخ

ولكن في وقت سابق قد تعرض الفنان صالح العويل لجلطة بالمخ ولكنه خرج منها بخير والتحق للعمل في مسلسل جودر 2 المقرر عرضه في رمضان 2025، وظهر فى الكواليس صالح العويل بصحبة النجم ياسر جلال بطل العمل، خلال تنفيذ مشهد سويًا، وذلك بعدما تطورت الحالة الصحية للفنان صالح العويل للأفضل وخرج من المستشفى بعد فترة.

آخر أعمال الفنان صالح العويل

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان صالح العويل هو مسلسل جودر 2 الذي من المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2025، طولة النجم ياسر جلال.

أبرز المعلومات عن الفنان صالح العويل

-صالح العويل هو ممثل مصري.

-قدم مسيرة فنية ضخمة تتجاوز الـ 230 عملًا.

-ولد في محافظة الشرقية يوم 19 مارس عام 1946، أي أنّ عمر الفنان صالح العويل هو 78 عامًا.

-بدأ الفنان صالح العويل مسيرته الفنية في الستينيات من القرن الماضي، حينما رشحه صديقه الفنان مطاوع عويس لأول أدواره وهو فيلم اللص والكلاب.

-انطلق بعدها نحو مسيرة فنية ضخمة فعلى الرغم من مشاهده المحدودة للغاية في الأعمال، إلا أنّ مشاركته في كم كبير من الأعمال الفنية جعلته واحد من أبرز الوجوه المعروفة لدى جماهير السينما المصرية.

-من أشهر أعمال الفنان صالح العويل فيلم ضد الحكومة مع النجم الراحل أحمد زكي، والذي جسد فيه دور سائق الأتوبيس، وفيلم البريء والذي جسد فيه دور شاويش السجن الحربي.

-كما تألق الفنان صالح العويل مع النجم محمد صبحي في الفيلم الشهير «الشيطانة التي أحبتني»، وكان أحد أفراد العصابة وتعاون معه مرة أخرى في فيلم العميل رقم 13 وجسد دور أحد أفراد العصابة أيضًا.

-الفنان صالح العويل تعاون مع الزعيم عادل إمام في فيلمه الشهير حنفي الأبهة، وقدم دور عسكري السجن، كما تألق في فيلم، ومضى قطار العمر

-اشتهر الفنان صالح العويل بمشاركته بالعديد من الأدوار الثانوية في السينما المصرية، بدأها من خلال فيلم اللص والكلاب، والأشرار، ومضى قطار العمر، البرئ، وضاع العمر يا ولدي، حسن اللول، عصابة حمادة وتوتو، وتعاون خلالها مع أبرز نجوم السينما، وحقق شهرة واسعة.