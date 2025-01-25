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عرض مسلسل النص لـ أحمد أمين على هذه المنصات في رمضان 2025 - أخبار كلمتك

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عرض مسلسل النص لـ أحمد أمين على هذه المنصات في رمضان 2025 - أخبار كلمتك

عرض مسلسل النص لـ أحمد أمين على هذه المنصات في رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 11:20 صباحاً -  يواصل الفنان أحمد أمين تصوير مشاهد مسلسله الجديد “النُص” المقرر أن يخوض به سباق رمضان 2025، ويتم التصوير داخل الحي القديم بمدينة الانتاج الإعلامي، وخاصة أن مشاهد العمل تدور في فترة زمينة معينة، وتحتاج لديكورات هذه المرحلة.

وتعاقدت الشركة المنتجة للعمل مع منصتى “يانجو بلاي ومنصة  watch it” على عرض العمل خلالهما بالسباق الرمضاني لعام 2025.

بوستر مسلسل النُص

تفاصيل مسلسل النص

 ويلعب أحمد أمين شخصية لص تائب يحارب الاحتلال الإسرائيلي في هذه الفترة، بمشاركة بعض الأعضاء، إلى أن يصبح له مقاومة للدفاع عن الوطن.

 

ويشهد مسلسل “النص” عودة أحمد أمين للمنافسة الرمضانية بعد أن غاب عنها الموسم الماضي.

 

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، على الرغم من أن المسلسل يعود إلى حقبة أربعينيات القرن الماضي، حيث يكشف بعض المواقف الكوميدية من خلال شخصية النص الذي يواجه الاحتلال الإنجليزي.

 

مسلسل النص 

المسلسل مكون من 15 حلقة، وبطولة أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، وعبدالرحمن محمد،  من إخراج حسام علي وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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عرض مسلسل النص لـ أحمد أمين على هذه المنصات في رمضان 2025 - أخبار كلمتك

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