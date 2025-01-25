مشاهير العرب - يسرا اللوزي: اعتذرت في البداية عن «سراب».. والمقربين نصحوني باستمرار نجاحي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 11:06 صباحاً - يسرا اللوزي.. ما زالت الفنانة يسرا اللوزي في صدارة التريند بعد تصريحاتها بشأن مسلسل سراب الذي يعرض حالياً عبر المنصات الرقمية المختلفة.

سبب اعتذار الفنانة يسرا اللوزي عن مسلسل سراب

وكانت الفنانة يسرا اللوزي، قد أعلنت في تصريحات صحفية رغبتها في عدم المشاركة بـ مسلسل سراب، موضحةً أن وفاة والدتها أثناء تحضير سراب دفعتها للتفكير في الاعتذار عن المسلسل، وقالت:«هذا الدور جاء في توقيت صعب، حيث تم عرضه على في وقت كانت والدتي في المستشفى، وبعدها توفيت، أشعر أنني قدمت الدور بأقصى ما يمكنني تمثيله، كما أشعر أني وظفت الحزن الذي مريت به خلال تجسيدي لهذه الشخصية».

وأشارت يسرا، إلى أنها «فكرت في الاعتذار عن العمل في البداية، لكن المقربين مني نصحوني بالاستمرار في العمل حتى لا أفرط في التفكير، كما شجعوني على مواصلة النجاح بعد مسلسل (صلة رحم) الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه».

وتابعت: «معجبنيش طريقه عرض أولى الحلقات والناس مش فاهمه وكانت لازم تبقي عارفه إنه هيتعرض 3 أو 4 حلقات ورا بعض والأسبوع اللي بعده نفس الشيء بس إحنا كنا ممثلين مكناش عارفين هتتعرض أمتى».

قصة مسلسل سراب

مسلسل سراب مستوحى من المسلسل العالمي Seven Types of Ambiguity، وهو مكون من 10 حلقات، كل حلقة تتناول وجهة نظر مختلفة لإحدى شخصيات العمل، والمسلسل من إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال، فيما تعد شركة «S Productions» منتج منفذ للعمل.

أبطال مسلسل سراب

يقوم ببطولة مسلسل سراب خالد النبوي، يسرا اللوزي، هاني عادل، نجلاء بدر، جيهان الشماشرجي، محمد كيلاني، إنجي المقدم، دياموند بو عبود، وهو من إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال.