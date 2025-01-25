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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. ميرنا نور الدين بملابس فتاة شعبية في «فهد البطل» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. ميرنا نور الدين بملابس فتاة شعبية في «فهد البطل» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. ميرنا نور الدين بملابس فتاة شعبية في «فهد البطل» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 10:31 صباحاً - مسلسلات رمضان 2025.. طرحت منصة «WATCH IT» الرقمية البوسترات الرسمية الخاصة بمسلسل فهد البطل من بطولة أحمد العوضي، مما جعلها في صدارة التريند خلال الساعات القليلة الماضية.

ميرنا نور الدين في مسلسل فهد البطل

كشفت منصة Watch It الرقمية عن البوستر الدعائي المنفرد للفنانة ميرنا نور الدين في مسلسل فهد البطل الذي من المقرر أن تنافس فيه في الموسم الرمضاني المقبل 2025

ميرنا نور الدين

وظهرت ميرنا نور الدين في البوستر وهي مرتدية ملابس فتاة شعبية حيث تجسد خلال أحداث المسلسل شخصية فتاة شعبية تعمل سائقة على «تروسيكل»، وتقدم ميرنا نور الدين دور البطولة النسائية في مسلسل فهد البطل أمام النجم أحمد العوضي والمقرر عرضه ضمن موسم دراما مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المقبل.

مسلسل فهد البطل لـ أحمد العوضي

وطرحت الشركة المتحدة ومنصة WATCH IT الرقمية يوم الخميس الماضي عن البوستر الدعائي التشويقي الأول لمسلسل أحمد العوضي والذي ظهر عليه منفردا تمهيدا لعرضه.

ميرنا نور الدين

مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار شعبي، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج سينرجي، ومن بطولة أحمد العوضي، وميرنا نورالدين، صفاء الطوخي، عايدة رياض، أحمد عبد العزيز، لوسي، حجاج عبد العظيم، كارولين عزمي.

أحمد العوضي وميرنا نور الدين
أحمد العوضي وميرنا نور الدين

أحداث مسلسل فهد البطل

ومن جديد تجمع ميرنا نور الدين وأحمد العوضي علاقة حب، حيث تقدم ميرنا في مسلسل فهد البطل شخصية «كناريا» حبيبة فهد «أحمد العوضي»،

ميرنا نور الدين

يشهد مسلسل فهد البطل، ثاني تعاون فني بين أحمد العوضي وميرنا نور الدين، وذلك بعد تعاونهما من قبل في مسلسل الحصان الأسود في 2017، وجسدت خلاله ميرنا شخصية فتاة اسمها مي، وكانت تعيش قصة حب مع مدحت واصل الذي جسد شخصيته أحمد العوضي.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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