أسما إبراهيم تطالب بحجب "التيك توك" من مصر: سيئ السمعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 10:25 صباحاً - طالبت الإعلامية أسما إبراهيم بحجب تطبيق التيك توك من مصر وقالت أسما خلال مشاركتها في ندوة "تأثير الإعلام الحديث على سوق العمل" التي أقيمت بمحافظة الإسكندرية إنها تطالب بحجب التطبيق من مصر والعالم كله لأنه تطبيق يتسبب في أذى كبير لكل بيت، وقالت إننا لم نستغله بشكل صحيح، ويهدف إلى هدم القيم التي تربينا عليها، وإن حياتنا أصبحت "كبس وشير"، وإننا لم نستغل التطبيق بالشكل الصحيح.

وتابعت أسما إبراهيم، أن الترند أصبح شيئا سيئ السمعة بسبب سرعة الانتشار مهما كان محتواه وبسبب محاولات البعض في استحداث محتوى دون معايير، فقط لهدف أن يحظى بانتشار التريند معلقة "بلاش نتفرج على التفاهات ونصدقها".

وأكدت أن الإعلام الرقمي أمر واقع وله إيجابيات في تقديم محتوى هادف لطريق النجاح ولكن من سلبياته هو حجب التشويق بسبب تتابع الأحداث المتسارعة.

وتحدثت عن الذكاء الاصطناعي وأكدت أنه من المستحيل أن يبقى الذكاء الاصطناعي مذيع شاطر لكونه بلا روح حتى إذا أثبت نجاحه سيكون لفترة محدودة دون أي استمرار، لكن هناك استفادة كبيرة منه في الإعداد والتحضير لتقديم محتوى مفيد ذو قيمة مؤثرة.

وعن البودكاست عبرت الإعلامية أسما إبراهيم أنه فرصة رائعة لفتح فرصة للشباب وأصحاب الأفكار الإبداعية لتقديم محتوى متنوع باستخدام وسائل الإعلام الحديث ومن الملاحظ أنه جذب انتباه كثير من شباب الإعلاميين لاستخدامه لتقديم المحتوى الذي يطمح له.

وأشارت إلى أن الإسكندرية تستحق أن يتم تسليط الضوء عليها بشكل أوسع لأنها مليئة بالشباب أصحاب المواهب الحقيقية وذلك لكسر المركزية واستثمار المواهب المهنية لحقهم علينا في منحهم الفرصة التي يستحقونها.

ووجهت أسما إبراهيم نصيحتها للشباب أن السعي هو السر في النجاح، وأن عليهم أثناء بحثهم عن الفرصة المناسبة أن يضعوا لأنفسهم معايير وقواعد لتأهيل أنفسهم مهنيا بشكل صحيح وهذا هو الجيل الذي ننتظره.

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