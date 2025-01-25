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نجل صالح العويل: مفيش حد من المهن التمثيلية تدخل في أزمة والدى الصحية - أخبار كلمتك

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نجل صالح العويل: مفيش حد من المهن التمثيلية تدخل في أزمة والدى الصحية - أخبار كلمتك

نجل صالح العويل: مفيش حد من المهن التمثيلية تدخل في أزمة والدى الصحية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 10:05 صباحاً -  كشف هشام نجل الفنان صالح العويل تفاصيل الحالة الصحية لوالده، حيث أكد أنه يتواجد حاليًا بغرفة العناية المركزة بمستشفى النيل، ويعاني من ضعف في عضلة القلب.

الفنان صالح العويل بالمستشفى

الحالة الصحية للفنان صالح العويل

 وتابع: “حالة والدي تسوء، ويعاني من ترشيح مياه على الرئة، وجسده بالكامل ملئ بالمياه، ومن المفترض أن يتم عرضه اليوم على دكتور كبد ومخ أعصاب كي يكتب له العلاج المناسب”.
وعن تواصل نقابة المهن التمثيلية معه لتدخل في علاج الفنان صالح العويل، أكد أنه:"لم يتم التواصل معه من أى شخص في النقابة، بالرغم من وصول الأمر لنقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، والفنانة نهال عنبر المسئول عن الملف الطبي بالنقابة".
وتابع: "الوحيد الذى أطمئن على والدى هو الفنان ياسر جلال، من خلال اتصال هاتفي، ولكن في المرات السابقة التي تواجد والدى في المستشفى قام بزيارته".

 قدم الفنان صالح العويل العديد من الأدوار الصغيرة بالأفلام المصرية، من بينها "اللص والكلاب"، و"عصابة حمادة وتوتو".

كما شارك في عدد من الأعمال الدرامية كان آخرها مسلسلي "أنا وبابا وماما" الجزء الثاني، وأوراق التوت في 2015.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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