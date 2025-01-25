نجل صالح العويل: مفيش حد من المهن التمثيلية تدخل في أزمة والدى الصحية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 10:05 صباحاً - كشف هشام نجل الفنان صالح العويل تفاصيل الحالة الصحية لوالده، حيث أكد أنه يتواجد حاليًا بغرفة العناية المركزة بمستشفى النيل، ويعاني من ضعف في عضلة القلب.

الفنان صالح العويل بالمستشفى

الحالة الصحية للفنان صالح العويل

وتابع: “حالة والدي تسوء، ويعاني من ترشيح مياه على الرئة، وجسده بالكامل ملئ بالمياه، ومن المفترض أن يتم عرضه اليوم على دكتور كبد ومخ أعصاب كي يكتب له العلاج المناسب”.

وعن تواصل نقابة المهن التمثيلية معه لتدخل في علاج الفنان صالح العويل، أكد أنه:"لم يتم التواصل معه من أى شخص في النقابة، بالرغم من وصول الأمر لنقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، والفنانة نهال عنبر المسئول عن الملف الطبي بالنقابة".

وتابع: "الوحيد الذى أطمئن على والدى هو الفنان ياسر جلال، من خلال اتصال هاتفي، ولكن في المرات السابقة التي تواجد والدى في المستشفى قام بزيارته".

قدم الفنان صالح العويل العديد من الأدوار الصغيرة بالأفلام المصرية، من بينها "اللص والكلاب"، و"عصابة حمادة وتوتو".

كما شارك في عدد من الأعمال الدرامية كان آخرها مسلسلي "أنا وبابا وماما" الجزء الثاني، وأوراق التوت في 2015.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.