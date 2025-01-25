محمود حميدة مشرف دار رعاية في مسلسل ولاد شمس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 09:05 صباحاً - يلعب الفنان محمود حميدة ضمن أحداث مسلسل ولاد شمس الذي يقوم ببطولته كل من الفنان أحمد مالك والفنان طه الدسوقي شخصية مدير دار رعاية.

وكشفت الكواليس عن عدد من المشاهد والتي ظهر فيها الفنان محمود حميدة وأحمد مالك وطه دسوقي ومريم الجندي، بالإضافة لبعض المشاهد لمعتز هشام غيرهم.

وكان القائمون على مسلسل “ولعة ومفتاح” قد قرروا عودتهم إلى اسم العمل الأصلي، والذى كان قد اشتهر به في البداية وهو “ولاد شمس”، وتم بدء التصوير تحت هذا الاسم، وجمعت المشاهد الأولى كل من الفنان أحمد مالك والفنان طه الدسوقي في أحد دور رعاية الأطفال.

ويظهر كل من أحمد مالك وطه الدسوقي في مرحلة الطفولة وهما داخل إحدى دور الأيتام، والتي يحاولان الهرب منها كثيرًا، وبعد سن معينة يخرج الاثنان ويقومان بالسرقة، إلى أن يتم القبض عليهما في إحدى المرات.

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