دراما رمضان 2025، "المتحدة" تعلن بوستر "الكابتن" لـ أكرم حسني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 06:25 مساءً - مسلسل الكابتن ، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن بوستر مسلسل "الكابتن" المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك.

مسلسل "الكابتن" من بطولة أكرم حسني وآية سماحة وأحمد عبدالوهاب وسوسن بدر ورحمة أحمد وأحمد الرفاعي وكذلك محمد رضوان وسامي مغاوري وعمر شوقي.

مسلسل الكابتن

"الكابتن" يشارك في بطولته أيضًا مؤمن نور وميمي جمال ووئام مجدي ومن إخراج معتز التوني وتأليف عمرو الدالي وهو من 15 حلقة.

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