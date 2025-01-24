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دراما رمضان 2025، "المتحدة" تعلن بوستر "الكابتن" لـ أكرم حسني - أخبار كلمتك

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دراما رمضان 2025، "المتحدة" تعلن بوستر "الكابتن" لـ أكرم حسني - أخبار كلمتك

دراما رمضان 2025، "المتحدة" تعلن بوستر "الكابتن" لـ أكرم حسني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 06:25 مساءً - مسلسل الكابتن ، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن بوستر مسلسل "الكابتن" المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك.

مسلسل "الكابتن" من بطولة أكرم حسني وآية سماحة وأحمد عبدالوهاب وسوسن بدر ورحمة أحمد وأحمد الرفاعي وكذلك محمد رضوان وسامي مغاوري وعمر شوقي.

 

مسلسل الكابتن 

 

"الكابتن" يشارك في بطولته أيضًا مؤمن نور وميمي جمال ووئام مجدي ومن إخراج معتز التوني وتأليف عمرو الدالي وهو من 15 حلقة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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