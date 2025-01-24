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مشاهير العرب - 21 فبراير.. تفاصيل حفل كايروكي في العاصمة الإدارية «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 21 فبراير.. تفاصيل حفل كايروكي في العاصمة الإدارية «صور» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - 21 فبراير.. تفاصيل حفل كايروكي في العاصمة الإدارية «صور» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - 21 فبراير.. تفاصيل حفل كايروكي في العاصمة الإدارية «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 21 فبراير.. تفاصيل حفل كايروكي في العاصمة الإدارية «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 06:16 مساءً - تستعد فرقة كايروكي، لإحياء حفل غنائي كبير في العاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة، والذي من المفترض أن تقدم خلالها باقة من أفضل أعمالها الغنائية التي طرحها كايروكي مؤخرا.

وأعلنت الصفحة الرسمية لـ «كايروكي» عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن تفاصيل حفلها المقبل في العاصمة الإدارية، قائلة: «كايروكي في العاصمة الجديدة، النهر الأخضر يوم 21 فبراير، فكرة موسيقية على أنغامي، التذاكر متاحة من اللينك في البايو».

وانقسمت أسعار تذاكر حفل كايروكي في العاصمة الإدارية المقرر أن يقام في 21 فبراير القادم، ما بين الفئة الأولى التي تصل قيمتها إلى 850 جنيها، والفئة الثانية لـ 500 جنيها.

آخر أعمال كايروكي

جدير بالذكر، أن آخر أعمال كايروكي، طرحه لأول أغنيتين من ألبومه الجديد Roxi بعنوان «حاجات جوايا» و«اسمك إيه».

ويصدر أمير عيد، ألبوم Roxi بشكل منفرد، ويطرح أغانيه التي يصل عددها إلى 5 أغاني على فصول متسلسلة، حيث يحكي كل فصل قصة، يكملها الفصل الذي يليه.

«روكسي» ميني البوم لأمير عيد يضم 5 أغنيات جديدة ستصدر على التوالى عبر 3 فصول من الحكاية وكشف عن الفصل الأول باسم «حاجات جوايا»، والفصل الثانى «اسمك ايه»، وتم تصوير الأغانى على قصة فيلم قصير أمير عيد البطل ومعه ندى أبادر، ومن إخراج نازلى أبو سيف، والقصة سوف يتم استكمالها.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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