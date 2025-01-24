مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. watch it تكشف عن البوستر التشويقي لـ «الكابتن» | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 05:56 مساءً - مسلسلات رمضان 2025.. أطلقت الصفحة الرسمية لـ watch it، عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» البوستر التشويقي لمسلسل «الكابتن» من بطولة الفنان أكرم حسني، اليوم الجمعة، وذلك استعدادا لانطلاقته ضمن أعمال موسم رمضان 2025.

وشاركت watch it، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» البوستر التشويقي لـ «الكابتن»، وعلقت عليها قائلة: «خليكم جاهزين للمغامرات والمفاجآت الكوميدية، اللي هنعيشها مع النجم أكرم حسني في مسلسل الكابتن في رمضان على WATCHIT».

تفاصيل مسلسل الكابتن

يذكر أن مسلسل «الكابتن» تدور أحداثه في 15 حلقة حيث يجسد أكرم من من خلال العمل شخصية كابتن طيار وتكشف الأحداث عن العديد من المفارقات الكوميدية، والمسلسل بطولة أكرم حسني، سوسن بدر، آية سماحة، رحمة أحمد، محمد رضوان، أحمد الرافعي، سامي مغاوري، وعمر شوقي وأحمد عبد الوهاب، وئام مجدي، والمسلسل عن قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ويقوم بإخراجه معتز التوني، من إنتاج كريم أبوذكري ويعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025 عبر إحدى شاشات قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

آخر أعمال الفنان أكرم حسني

جدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان أكرم حسني هو مسلسل بابا جه الذي شارك فيه ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، شاركه في البطولة عدد من النجوم منهم نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، والطفلين لافينا نادر وحور أحمد، مع ظهور خاص لعدد من ضيوف الشرف مثل محمود البزاوي، كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلاني، تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، إخراج خالد مرعي.