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كواليس تصوير "ولاد الشمس" لأحمد مالك وطه دسوقي في رمضان 2025 (صور) - أخبار كلمتك

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كواليس تصوير "ولاد الشمس" لأحمد مالك وطه دسوقي في رمضان 2025 (صور) - أخبار كلمتك

كواليس تصوير "ولاد الشمس" لأحمد مالك وطه دسوقي في رمضان 2025 (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 05:45 مساءً - مسلسل ولاد الشمس رمضان 2025 ، يواصل الفنانان أحمد مالك وطه دسوقي تصوير مسلسل “ولاد الشمس”؛ استعدادا لعرضه في رمضان 2025. 

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مسلسل ولاد الشمس في رمضان 2025

وكشفت شاشة ON E  من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عددا من صور كواليس تصوير مسلسل “ولاد الشمس”. 

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وكشفت الكواليس عن عدد من المشاهد والتي ظهر فيها الفنان محمود حميدة وأحمد مالك وطه دسوقي ومريم الجندي، بالإضافة لبعض المشاهد لمعتز هشام  غيرهم 

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وكان القائمون على مسلسل “ولعة ومفتاح” قد قرروا عودتهم إلى اسم العمل الأصلي، والذى كان قد اشتهر به في البداية وهو “ولاد الشمس”، وتم بدء التصوير تحت هذا الاسم، وجمعت المشاهد الأولى كل من الفنان أحمد مالك والفنان طه الدسوقي في أحد دور رعاية الأطفال.

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ويظهر كل من أحمد مالك وطه الدسوقي في مرحلة الطفولة وهما داخل إحدى دور الأيتام، والتي يحاولان الهرب منها كثيرًا، وبعد سن معين يخرج الاثنان ويقومان بالسرقة، إلى أن يتم القبض عليهما في إحدى المرات.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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