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مشاهير العرب - بعد نانسي عجرم.. نجوم أعلنوا انفصالهم في 2025 «صور» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد نانسي عجرم.. نجوم أعلنوا انفصالهم في 2025 «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد نانسي عجرم.. نجوم أعلنوا انفصالهم في 2025 «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 05:36 مساءً - حالة من القلق، أثارتها النجمة اللبنانية نانسي عجرم عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة بعد تداول أنباء انفصالها عن زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، الأمر الذي استحوذ على اهتمام قطاع كبير من جمهور العالم العربي.

ومع ارتفاع مؤشرات بحث الجمهور حول تفاصيل انفصال نانسي عجرم عن زوجها فادي الهاشم، تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين كل ما حقيقة انفصال نانسي والهاشم، وكذلك أبرز حالات الانفصال في الوسط الفني مع بداية عام 2025.

نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

انفصال نانسي عجرم وفادي الهاشم

وبتغريدة مثيرة للجدل والتساؤلات، فاجأت النجمة نانسي عجرم عبر حسابها الرسمي على «إكس» بقرار انفصالها عن زوجها فادي الهاشم، حيث نشرت صورة تجمعها بـ عائلتها، معلقة عليها قائلة: «عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد.هذه سنّة الحياة»، دون الكشف عن تفاصيل الرسالة لتزداد التساؤلات حول انفصالها.

ومع بداية عام 2025، شهد حالات انفصال نجوم ونجمات على غرار حالة نانسي عجرم، نرصدها لكم في التقرير التالي.

نانسي عجرم تنفصل عن فادي الهاشم

انفصال رنا سماحة وزوجها الملحن سامر أبو طالب

وكانت رنا سماحة، أعلنت انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب مع بداية عام 2025، مشيرة إلى أنها تعرضت للكثير من الصعوبات في حياتها خاصة بعدما رفعت قضية خلع ضد زوجها، لتعلن انفصالها عن زوجها قائلة: «اللهم لك الحمد، تم الانفصال رسميا بيني وبين زوجي ووالد ابني، متمنية له التوفيق في حياته القادمة».

رنا سماحة ونجلها
الفنانة بتول الحداد تتصدر التريند

انفصال بتول الحداد

كما أعلنت الفنانة بتول الحداد، انفصالها عن زوجها في عام 2025، حيث فاجأت الجمهور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: «تم الانفصال رسميًا بيني وبين زوجي السابق مصطفى الغازولي منذ فترة».

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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