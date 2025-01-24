معرض القاهرة الدولي للكتاب يناقش ثوابت الشخصية المصرية وترجمة العلوم الإنسانية - أخبار كلمتك

معرض القاهرة الدولي للكتاب يناقش ثوابت الشخصية المصرية وترجمة العلوم الإنسانية - أخبار كلمتك

تليفزيون موريتانيا ينقل حفل ماسبيرو في ذكرى أم كلثوم - أخبار كلمتك

تليفزيون موريتانيا ينقل حفل ماسبيرو في ذكرى أم كلثوم - أخبار كلمتك

«المفتي»: المساكنة والتحرر تطرف فكري هدفه تخريب المجتمعات.. فيديو - أخبار كلمتك

«المفتي»: المساكنة والتحرر تطرف فكري هدفه تخريب المجتمعات.. فيديو - أخبار كلمتك

واعظات الأوقاف في زيارة لجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

واعظات الأوقاف في زيارة لجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

بعد إعادة إدراجها منظمة إرهابية، الأمم المتحدة تعلق تحركاتها في مناطق الحوثي - أخبار كلمتك

بعد إعادة إدراجها منظمة إرهابية، الأمم المتحدة تعلق تحركاتها في مناطق الحوثي - أخبار كلمتك

أحمد العوضي يصور مشاهد من "فهد البطل" مع كارولين عزمي في مصر الجديدة - أخبار كلمتك

أحمد العوضي يصور مشاهد من "فهد البطل" مع كارولين عزمي في مصر الجديدة - أخبار كلمتك

7 معلومات عن السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم الأهلي المحتمل - أخبار كلمتك

7 معلومات عن السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم الأهلي المحتمل - أخبار كلمتك

تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك الأساسيين - أخبار كلمتك

تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك الأساسيين - أخبار كلمتك

تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك بعد الخسارة من مودرن سبورت بالدوري - أخبار كلمتك

تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك بعد الخسارة من مودرن سبورت بالدوري - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالأسواق - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

أحمد العوضي يصور مشاهد من "فهد البطل" مع كارولين عزمي في مصر الجديدة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 04:55 مساءً - يواصل الفنان أحمد العوضي ، تصوير مشاهد مسلسله الجديد فهد البطل والذي من المقرر عرضه في رمضان 2025.  

مسلسل فهد البطل أحمد العوضي

وأكد مصدر خاص لـ"كلمتك" أن أحمد العوضي صوَّر بعض المشاهد من مسلسل فهد البطل في منطقة مصر الجديدة مع كارولين عزمي، ثم انتقلا إلى تصوير مشاهد أخرى في منطقتي الشيخ زايد والتجمع الخامس.

وبدأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، طرح بوسترات المسلسلات المقرر عرضها على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك. 

ونشرت المتحدة للخدمات الإعلامية بوستر مسلسل "فهد البطل"، من بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.  

مسلسل فهد البطل

كما يشارك في التمثيل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داوود ومراد فكري صادق، وهو من إخراج محمد عبدالسلام وتأليف محمود حمدان.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

اليوم، معرض القاهرة الدولي للكتاب يفتح أبوابه للجمهور - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق