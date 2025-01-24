معرض القاهرة الدولي للكتاب يناقش ثوابت الشخصية المصرية وترجمة العلوم الإنسانية - أخبار كلمتك

معرض القاهرة الدولي للكتاب يناقش ثوابت الشخصية المصرية وترجمة العلوم الإنسانية - أخبار كلمتك

تليفزيون موريتانيا ينقل حفل ماسبيرو في ذكرى أم كلثوم - أخبار كلمتك

تليفزيون موريتانيا ينقل حفل ماسبيرو في ذكرى أم كلثوم - أخبار كلمتك

«المفتي»: المساكنة والتحرر تطرف فكري هدفه تخريب المجتمعات.. فيديو - أخبار كلمتك

«المفتي»: المساكنة والتحرر تطرف فكري هدفه تخريب المجتمعات.. فيديو - أخبار كلمتك

واعظات الأوقاف في زيارة لجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

واعظات الأوقاف في زيارة لجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

بعد إعادة إدراجها منظمة إرهابية، الأمم المتحدة تعلق تحركاتها في مناطق الحوثي - أخبار كلمتك

بعد إعادة إدراجها منظمة إرهابية، الأمم المتحدة تعلق تحركاتها في مناطق الحوثي - أخبار كلمتك

أحمد العوضي يصور مشاهد من "فهد البطل" مع كارولين عزمي في مصر الجديدة - أخبار كلمتك

أحمد العوضي يصور مشاهد من "فهد البطل" مع كارولين عزمي في مصر الجديدة - أخبار كلمتك

7 معلومات عن السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم الأهلي المحتمل - أخبار كلمتك

7 معلومات عن السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم الأهلي المحتمل - أخبار كلمتك

تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك الأساسيين - أخبار كلمتك

تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك الأساسيين - أخبار كلمتك

تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك بعد الخسارة من مودرن سبورت بالدوري - أخبار كلمتك

تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك بعد الخسارة من مودرن سبورت بالدوري - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالأسواق - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

كنزي مدبولي توقع "الضحية الثامنة" في معرض الكتاب بحضور جماهيري كبير (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
كنزي مدبولي توقع "الضحية الثامنة" في معرض الكتاب بحضور جماهيري كبير (فيديو) - أخبار كلمتك

كنزي مدبولي توقع "الضحية الثامنة" في معرض الكتاب بحضور جماهيري كبير (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 03:50 مساءً - وقعت البلوجر كنزي مدبولي، منذ قليل، أحدث أعمالها الروائية والتي تأتي بعنوان "الضحية الثامنة"، وذلك بمقر حفلات التوقيع داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. 

كنزي مدبولي 

وشهد التوقيع حضورا جماهيريا كبيرا من متابعي ومحبي كنزي مدبولي، كما حرصت على التقاط صور تذكارية رفقة جمهورها بمعرض الكتاب 2025. 

معرض الكتاب 2025

وتقام فعاليات الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

da0f8aec34.jpg
c206394eb4.jpg
bea4226e0f.jpg

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة السادسة والخمسين من المعرض، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، فيما تحل الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لكتاب الطفل.

مواعيد معرض الكتاب 2025

ويستقبل المعرض زواره يوميًّا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.

a4dd65489e.jpg

 

4bf077a7af.jpg

 

سعر تذكرة معرض القاهرة للكتاب 2025

وتم تحديد سعر تذكرة دخول معرض الكتاب بـ 5 جنيهات، حيث يمكن الحصول على تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 عن طريق منافذ البيع الموجودة بجانب أبواب معرض الكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، أو من خلال الموقع الإلكتروني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عن طريق الدخول على الموقع واختيار كلمة شراء التذكرة ثم إدخال رقم الهاتف والضغط على كلمة المتابعة لشراء التذكرة، وبعدها يقوم المستخدم بتحديد عدد التذاكر الراغب في الحصول عليها ثم المتابعة بالضغط على كلمة اختر وسيلة الدفع، وبعد الانتهاء من تلك الخطوات سيقوم الموقع بإظهار التذكرة الإلكترونية لحفظها واستخدامها عند عبور بوابات معرض الكتاب 2025.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

تعرف على شخصية أحمد بدير في مسلسل الغاوي برمضان 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق