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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل شخصية دنيا سامي في «النص» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل شخصية دنيا سامي في «النص» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل شخصية دنيا سامي في «النص» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 04:06 مساءً - تشارك الفنانةدنيا سامي، في مسلسل «النص»، بطولة أحمد أمين، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ومن المقرر أن تجسد دنيا سامي، خلال أحداث العمل زوجة عبد العزيز النُص، الذي يلعبه الفنان أحمد أمين.

دنيا سامي

تفاصيل مسلسل النص

يستند المسلسل إلى الكتاب التاريخي «مذكرات نشال»، للباحث أيمن عثمان، والذي نُشر لأول مرة في عام 1927 في جريدة "لسان الشعب".

يتناول الكتاب سيرته الشخصية ونضاله في التخلي عن عالم الجريمة، وقد أثار الكتاب ضجة واسعة وقتها لأنه يسلط الضوء على حياة النشالين في ذلك العصر.

يتناول "النص" من خلال هذا الكتاب أحداث تاريخية حقيقية وشخصيات هامة أثرت في سير تلك الفترة من الزمن.

ـأبطال مسلسل النص

يشارك في بطولة مسلسل النص عدد من الفنانين المتميزين، منهم أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزة العيلي، دنيا سامي، وسامية الطرابلسي، المسلسل من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي، ويخرجه حسام علي.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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