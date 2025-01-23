مشاهير العرب - هيثم نبيل ضيف «كلام الناس» الليلة | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 04:06 مساءً - يحل الفنان هيثم نبيل، ضيفا على برنامج «كلام الناس» الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز من خلال شاشة «mbc مصر»، اليوم الخميس، ومن المفترض أن يكشف خلالها عن الكثير من التفاصيل والأسرار حول حياته الفنية والشخصية.

ومن جانبها، أعلنت الصفحة الرسمية لـ «mbc مصر» عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن استضافة هيثم نبيل في «كلام الناس»، قائلة: «المطرب هيثم نبيل في أول ظهور له، أغاني وقصص وأسرار وحكايات، الليلة في ضيافة ياسمين عز وبرنامج كلام الناس، السادسة مساءً على MBCMASR».

آخر أعمال هيثم نبيل

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال هيثم نبيل، طرحه لأغنية بعنوان «زي زمان» عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، أغنية «زي زمان» لـ هيثم نبيل من ألحانه وكلمات سارة سعيد وتوزيع عادل حقي.

وجاءت كلمات الأغنية: «أنا عارف مفيش فرصة اشوفك تاني زي زمان، أنا عايش حياة ناقصة بشوف الدنيا لون بهتان، ده لو كان عمرنا بيرجع هعيده عشان أعيشهولك، كلام أنا نفسى أقولهولك ده لو يجمع مابيننا مكان، مكمل ناس بتحتاج لي وبحتاج لك يا أغلى الناس، وبكتب في الغياب عنك غيابك موت الاحساس، لانا بنساكي ولا بقدر أشوفك ماضي عدى خلاص بقيت عايش ومش عايز أقابل ناس ينسوني، ولما يجيبوا يوم سيرتك تبان اوجاعي في عيوني».