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ياسمينا العبد تشارك في مسرحية بني آدم مع أحمد حلمي - أخبار كلمتك

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ياسمينا العبد تشارك في مسرحية بني آدم مع أحمد حلمي - أخبار كلمتك

ياسمينا العبد تشارك في مسرحية بني آدم مع أحمد حلمي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 02:40 مساءً - تشارك الفنانة ياسمينا العبد في مسرحية بني آدم مع الفنان أحمد حلمي، وتقدم شخصية تحمل اسم زوبا، وتعرض المسرحية خلال فاعليات موسم الرياض في الفترة ما بين ٢٣ يناير وحتى ١ فبراير.

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مسرحية بني آدم تضم عدد كبير من النجوم، من أبرزهم: أحمد حلمي، أسيل عمران، مصطفى خاطر، حمدي المرغني، ياسمينا العبد، إيمان السيد، عماد رشاد.

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ياسمينا العبد في موضوع عائلي 3

وفي سياق آخر، تصدرت ياسمينا العبد ترند منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية عقب عرض مشهد يجمعها مع النجم ماجد الكدواني خلال أحداث مسلسل موضوع عائلي 3 الذي كان يعرض حصريًا على منصة شاهد، وهو من بطولة ماجد الكدواني، طه الدسوقي، رنا رئيس، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، محمد رضوان. كتب العمل الثنائي محمد عز الدين وكريم يوسف، وأخرجه أحمد الجندي.

مسلسل ساعته وتاريخه

كما ظهرت ياسمينا في حلقة منفصلة باسم تفتيش مفاجئ من مسلسل ساعته وتاريخه، وتدور أحداث الحلقة عن الابتزاز الإلكتروني، ويضم المسلسل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: أحمد داش، ياسمينا العبد، خالد كمال، أحمد أمين، مايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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